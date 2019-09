Lj. B. | 02. septembar 2019. 08:02 |

U OSNOVNIM i srednjim školama u Srbiji danas, 2. septembra počinje školska godina. Polasku u školu najviše se raduju prvaci, kojih ove godine ima oko 64.000, a njihovo "đačko doba" počeće priredbom koju prvog dana škole organizuju gotovo sve obrazovne ustanove.

Šta očekuje đake u novoj školskoj godini? Ako je suditi prema najavama iz Ministarstva prosvete, akcenat će biti stavljen na tehnološki napredak.

- Imaćemo veći broj digitalnih učionica. U novu školsku godinu ulazimo sa digitalizacijom koja će obuhvatiti sve prvake i đake drugog, petog i šestog razreda u 500 velikih škola. Od 15. septembra ćemo, umesto prošlogodišnjih 2.000 digitalnih učionica, imati 10.000. Za dve godine sve škole biće digitalizovane sa oko 30.000 učionica. To su neke od novina - rečeno je ranije "Novostima" u Ministarstvu prosvete.

Takođe, od septembra sve škole će imati elektronske dnevnike, a u infomatičke kabinete biće uloženo oko 900 miliona dinara.

Pročitajte još - Od naredne školske godine đaci bez jesenjeg raspusta



Kada je reč o izmenama u planu i programu, za učenike drugog i šestog razreda osnovne škole taj plan je reformisan, kao i za drugi razred gimnazije.

Ove školske godine đaci će imati zimski, prolećni i letnji raspust, dok je jesenji odmor ukinut, a u novembru će predah napraviti za dane vikenda, 9. i 10. novembra, i u ponedeljak, 11. novembra, kada se obeležava državni praznik Dan primirja u Prvom svetskom ratu. Zimski raspust ponovo će imati dva dela, prvi će početi 30. decembra i trajaće do 7. januara, dok će drugi deo raspusta trajati od 3. do 17. februara.

Učenici osnovnih škola će na prolećnom raspustu biti od 13. do 20. aprila, a srednjoškolci od 15. do 20. aprila. Drugo polugodište traje od 18. februara do 2. juna za maturante, a do 16. juna za ostale učenike. Srednjoškolci se raspuštaju 19. juna, a maturanti će se raspustiti između 22. i 29. maja.



Pročitajte još - Za knjige i opremu potrebno 300 evra



NA KOSMETU ISTO PRVAKA KAO I LANE

Sve škole na području KiM koje rade po srpskom obrazovnom sistemu počeće danas, 2. septembra na vreme sa nastavom, a prema rečima Jasmine Dedić, načelnice Školske uprave u Kosovskoj Mitrovici, u prvi razred krenuće 1.100 đaka, isto kao i prethodne godine.

Svih 77 osnovnih škola na području Kosmeta spremno je za početak nove školske godine.

- Jedini problem je što udžbenici koji će se besplatno deliti učenicima po određenim kriterijumima, zbog problema sa prelaskom administrativne linije još nisu stigli do Školske uprave, ali nadam se da ćemo i taj problem rešiti i da će nam udžbenici parcijalno stizati - dodaje Dedićeva.

Nijedno odeljenje u srpskim školama na Kosmetu ove školske godine neće biti ukinuto u odnosu na proteklu školsku godinu, a u osnovnim i srednjim školama na Kosmetu nastavu pohađa oko 16.500 učenika.D.Z.