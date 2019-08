Ljiljana Begenišić | 25. avgust 2019. 08:00 | Komentara: 0

Letnji raspust se za osnovce i srednjoškolce privodi kraju, do početka školske godine ostalo je nedelju dana, a u prodavnicama i knjižarama već se primećuju gužve, jer najvažniji zadatak za roditelje je da obezbede udžbenike i školski pribor.

Šta očekuje đake u novoj školskoj godini? Sudeći prema najavama iz Ministarstva prosvete, akcenat će biti na tehnološkom napretku.

- Imaćemo veći broj digitalnih učionica. U novu školsku godinu ulazimo sa digitalizacijom, koja će obuhvatiti sve prvake i đake drugog, petog i šestog razreda u 500 velikih škola. Od 15. septembra ćemo, umesto prošlogodišnjih 2.000 digitalnih učionica, imati 10.000. Za dve godine sve škole će biti digitalizovane, sa oko 30.000 učionica. To su samo neke od novina - rečeno je, za "Novosti", u Ministarstvu prosvete.

Takođe, od septembra sve škole će imati elektronske dnevnike, a u informatičke kabinete biće uloženo oko 900 miliona dinara.



Kada je reč o izmenama u planu i programu, za učenike drugog i šestog razreda osnovne škole taj plan je reformisan, kao i za drugi razred gimnazije.

Ono što nije novo ni za đake ni za roditelje jesu trka za nabavku udžbenika i školskog pribora i briga kako to sve da se plati. Jer opremanje jednog đaka košta između 150 evra, koliko treba izdvojiti za prvaka, do 250 evra, koliko košta opremanje starijih učenika.

Polasku u školu najviše se raduju prvaci, a knjige za đaka prvaka koštaju od sedam do osam hiljada dinara, ranci su između 1.000 dinara, na pijacama, i 10.000 dinara, po prodavnicama, a pribor treba platiti oko 2.000 dinara.

To nam potvrđuje i majka jednog prvačića iz Beograda.

- Knjige smo platili 7.000 dinara, ranac 5.000, pribor (sveske, olovke, bojice, flomastere, gumice, zarezače...) 2.000 dinara. Ukupno 14.000 dinara, i to je dosta skupo - kaže naša sagovornica.

JEDNOSMENSKA NASTAVA U 204 ŠKOLE Jedna od novina ove godine je i uvođenje jednosmenske nastave u 204 škole u Srbiji, što podrazumeva da će deca pre podne biti na nastavi, a posle podne će imati slobodne aktivnosti. Ministarstvo prosvete predložilo je 50 aktivnosti na koje će učenici moći da utroše popodne, a svaka škola će birati ono što joj odgovara u zavisnosti od interesovanja đaka i nastavnog kadra.

Za starije razrede udžbenici su skuplji od dva do tri puta i koštaju između 15.000 i 20.000 dinara, plus školski pribor, koji je za decu viših razreda obimniji i, samim tim, skuplji.

Taj novac treba izdvojiti za školu, a dodatni trošak predstavlja kupovina obuće i odeće. U obzir treba uzeti i odlazak na ekskurzije i rekreativnu nastavu, čija cena je oko 200 evra. Jednodnevni izleti koštaju između 1.000 i 3.000 dinara, a tu je i đačko osiguranje, za koje treba platiti nekoliko stotina dinara.

Kada se na papir stave troškovi za udžbenike i pibor, plus odeću i obuću, polazak jednog deteta u školu košta od 30.000 pa do gotovo 100.000 dinara.

Direktori škola tvrde da je sve spremno za polazak đaka 2. septembra, a neke obrazovne ustanove tokom letnjeg raspusta dobile su novo ruho.

Među njima je i beogradska OŠ "Bora Stanković", a direktorka Rada Rakočević kaže da u školi od septembra neće biti nijedne stare olovke.

- U učionicama i kabinetima oprema je digitalizovana. U svakoj učionici imamo video-bim, laptop ili kompjuter, interaktivnu tablu - nabraja naša sagovornica. - Takođe, imamo nov nameštaj, stolariju, renovirali smo plafone... Škola je posle 40 godina dobila novo lice.

U OŠ "Ćirilo i Metodije" pripreme za početak školske godine teku svojim tokom.

- Pripremamo se kao i svake godine. Ove sedmice imamo dosta obaveza, u toku su obuke, digitalizacija za koju imamo kompletnu opremu - rekla je, za naš list, direktorka Manuela Ilić.



Ona napominje da se škola posebno priprema za doček đaka prvaka, kojih je upisano 127, ali da je sve spremno i za polazak svih 930 osnovaca koliko ih ima u ovoj školi.

RASPUSTI

Ove školske godine đaci će imati zimski, prolećni i letnji raspust, dok je jesenji odmor ukinut, a u novembru će predah napraviti za dane vikenda, 9. i 10. novembra, i u ponedeljak, 11. novembra, kada se obeležava državni praznik Dan primirja u Prvom svetskom ratu. Zimski raspust ponovo će imati dva dela, prvi će početi 30. decembra i trajaće do 7. januara, dok će drugi deo raspusta trajati od 3. do 17. februara. Učenici osnovnih škola će na prolećnom raspustu biti od 13. do 20. aprila, a srednjoškolci od 15. do 20. aprila. Drugo polugodište traje od 18. februara do 2. juna za maturante, a do 16. juna za ostale učenike. Srednjoškolci se raspuštaju 19. juna, a maturanti će se raspustiti između 22. i 29. maja.