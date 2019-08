M. SEKULOVIĆ - V. CRNjANSKI SPASOJEVIĆ | 28. avgust 2019. 16:02 |

KOSOVSKE vlasti odbile su u utorak da u Prištini predaju rođacima posmrtne ostatke pet članova porodice Šutaković i dvoje Petrovića, koji su kidnapovani i ubijeni 1999. godine u Đakovici. Privremene institucije, kako su potvrdili za "Novosti" u familiji Šutakovića, pristaju da daju tela, ali samo na administrativnom prelazu sa Crnom Gorom.

- Razlog zbog koga u Andrijevicu nisu dopremljene kosti naših najbližih, iako je to bilo najavljeno za utorak, leži u inaćenju kosmetskih vlasti. A zbog toga je u Crnu Goru i došla rodbina iz inostranstva. Albanska strana želi da se prenos posmrtnih ostataka sa KiM u Crnu Goru obavi preko graničnog prelaza Kula, dok mi želimo da kosti naših najdražih dođu preko Srbije. Ne želimo da ih primamo iz ruku krvnika, onih koji su ih, ni krive ni dužne, na pravdi boga likvidirali - rekla je za "Novosti" bliska rođaka ubijenog Nedeljka Šutakovića, rođenog 1936.



Pored njega, u masovnoj grobnici "Bunker", na periferiji Đakovice, ekshumirano je i telo njegove supruge Darinke (1945. godište), iz Konjuha, ispod Komova, kao i tela njihova tri sina, koji su ubijeni kad su imali 10, 17 i 18 godina - Aleksandra, Đorđa i Radomana. Na andrijevačkom groblju nedavno je izgrađena grobnica za porodicu ubijenu pre dve decenije u Đakovici, koja se donedavno vodila kao nestala.

- Kosmetski Albanci ne daju ni da se našim rođacima obavi pomen u Pećkoj patrijaršiji, na rodnoj grudi metohijskoj, što je naša izričita želja. Smeta im publicitet koji bi dobio zločin koji žele da prikriju. Zbog toga i ne daju da se njihove kosti predaju porodici na teritoriji Srbije. Stavljeno nam je do znanja, da, ako budemo na tome insistirali, ko zna koliko dugo ćemo čekati da ih sahranimo - priča rođaka.

I predsednik Vladine komisije za nestala lica Veljko Odalović rekao je za RTS kako je prethodno dogovoreno da posmrtni ostaci budu dati porodicama. Posle toga bi se održalo opelo u manastiru Gračanica, a zatim bi tela bila preneta i pokopana u Andrijevici, u Crnoj Gori.

- Ovo je najdirektnije kršenje radnih pravila i procedura i svega onog kroz šta smo prošli u svom ovom periodu. Radna grupa je kao mehanizam do sada rešila preko 3.000 slučajeva nestalih osoba. Ako Priština bude ostala na ovim pozicijama, dovodi se u pitanje naša dalja saradnja - istakao je Odalović.

Porodica već napravila spomenik u Andrijevici





Srbija će insistirati da specijalizovano tužilaštvo po okončanom procesu otvori istragu, jer se mnogo stvari zna u vezi sa ovim otmicama - ko su ljudi koji su čuvali objekte, ko su Albanci koji su stražarili i ko je u toj zoni odgovornosti činio zločine.

Prema rečima rođake Šutakovića, postoji mogućnost da Šutakovići budu sahranjeni 4. septembra. Pre toga bio bi održan pomen u manastiru Đurđevi stupovi, u Beranama.

- Sve će se znati u naredna dva dana. Ako ne bude dogovora sa kosmetskom stranom, koja je od Unmika preuzela sva ovlašćenja i odmah počela sa neljudskim ponašanjem, ko zna kada ćemo u zajedničku grobnicu pohraniti kosti naših mučenika - kaže rođaka. - Ceo slučaj oko identifikacije, sa međunarodnim organizacijama, vodila je država Srbija. Od nje očekujemo dodatnu intervenciju, ali ne i da učini nešto što bi ponovo odložilo sahranu.

Darinka, Nedeljko i njihova deca Aleksandar, Đorđe i Radoman

Prema jednoj verziji, Šutakoviće su teroristi OVK kidnapovali iz stana, u Đakovici, u julu 1999. Dugo su čekali dok Nedeljko od firme nije dobio stan, pa su ga, navodno, čuvali i nisu na vreme pobegli. Prema drugoj verziji, porodica je bežala pred teroristima i pokušala da se skloni u jednu crkvu, gde je i uhvaćena. Tela su pronađena pretragom masovne grobnice "Bunker", blizu fabrike "Metalik", u aprilu 2018.

U Đakovici i okolini, koja je bila u zoni odgovornosti braće Ramuša i Dauta Haradinaja, stradalo je na stotine Srba. Komisija i dalje vodi oko 50 ljudi kao nestalo. Prema Odalovićevim rečima, samo na periferiji Đakovice postojala su najmanje četiri logora, odnosno ilegalna zatvora za Srbe i nealbance. Nalazili su se u hotelu "Paštrik", u fabrici "Virdžinija", kod fabrike "Metalik" i u Auto-školi.



- Postoje svedoci koji su bili u tim zatvorima, postoje brojne žrtve, a niko za te zločine nije odgovarao - rekao je Odalović. - Možda je ovo trenutak da, ako se otvore istrage, dođemo do prave istine i do izvršilaca i nalogodavaca. To je bio lov na Srbe!





ANALIZA I U HAGU

BIO je dug put do identifikacije naših rođaka, priča sagovornica "Novosti" iz familije Šutakovića. Kako kaže, najbliži srodnici dali su DNK uzorak. Ćutalo se i čekalo godinama:

- Bilo je raznih priča, te našli su im tela, pa ponovo nisu... Bio je to košmar. Istina je, kosti su im prebacili u Hag. Tamo su obavljena ispitivanja. Ko zna gde su sada kosti mučeničke i ko zna šta će nam Šiptari isporučiti u kovčezima. Jasno je, Šiptari dobro sarađuju sa Crnom Gorom. Zbog toga i žele da preko prelaza između Kosmeta i Crne Gore isporuče njihove ostatke. Misle, lakše će sakriti zverstvo, ali varaju se!