Lj. B. | 08. jun 2019. 17:00 |

ZBOG mojih javnih istupa u "Novostima", "Politici", "Pečatu", "Svedoku" i drugim glasilima, Nikola Samardžić me je tužio sudu zbog "povrede ugleda i časti". Zahteva 500.000 dinara - pretpostavljam da toliko koštaju njegovi čast i ugled. Pridružila mu se Dubravka Stojanović. Isti advokat, isti tekst tužbe, ista cena "časti i ugleda". Čujem da će da me tuže još neki članovi klike, ali o tome zasada nemam pouzdanih saznanja. Ovo je, za naš list, izjavio Miloš Ković, profesor na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta, koji dodaje i da njegov kolega Nikola Samardžić pokušava da ga izbaci iz kabineta da bi se on u njega uselio.

Pročitajte još: „SPREMAJU NAM ODSTREL“: Profesori na Filozofskom fakultetu tvrde da su na meti kolega

- Dopao mu se, iako ima svoj - dodaje Ković. - Što je najgore, ponovo se okrenuo protiv mojih studenata. U toku 2017. više od 50 studenata koji su radili diplomske, master i doktorske radove kod mene i kolega koje nisu po volji Samardžiću i njegovoj kliki bilo je sistematski sprečavano da odbrani svoje radove. Samardžić to sada ponovo radi mom doktorandu, protiv koga se okrenuo samo zato što sam mu ja mentor.

Pročitajte još: „SKLONjENI JER SMO SMETALI“: Docenti Filozofskog fakulteta objašnjavaju zašto su otpušteni

Naš sagovornik ocenjuje sudske tužbe kao pokušaj sprečavanja slobode misli i govora, garantovane Ustavom i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.

- Reč je o osnovnim, demokratskim pravima i normi akademskog ponašanja - upozorava Ković. - Ako kažem da Nikola Samardžić i Dubravka Stojanović zastupaju hašku interpretaciju srpske istorije, koja vodi u kolonizaciju naše zemlje od država koje su razbile Jugoslaviju i sada razbijaju Srbiju, to je moje mišljenje i za njega mogu da pružim argumente. Od njih očekujem protivargumente, a ne sudsku tužbu, kojom pokušavaju da me ućutkaju i liše prava da govorim slobodno i javno.

Kako dalje ističe Ković, mislio je da je vreme "verbalnog delikta" i člana 133 nepovratno prošlo, ali, kako dodaje, sada vidi da se prevario.

PROGON NEISTOMIŠLjENIKA

OVI ljudi hoće da proganjanjem neistomišljenika uspostave monopol nad istorijskom istinom, ali struka ih je, masovnim potpisivanjem podrške Miri Radojević, još jednoj njihovoj nesuđenoj žrtvi, jasno odbacila - kaže Ković.