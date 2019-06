Tanjug | 03. jun 2019. 17:53 | Komentara: 0

BEOGRAD - Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević i evropski komesar za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport Tibor Navračić posetili su osnovnu školu "Mihajlo Petrović Alas" kako bi videli različite primere sprovođenja reforme obrazovanja u Srbiji i na koji način učenici razvijaju ključne kompetencije za nastavak školovanja.U odeljenju prvog razreda prikazano im je na koji način učenici razvijaju ključne kompetencije za nastavak školovanja, kakvi su to projektni pristupi učenju i koje su inovativne metode u nastavi, dok su u digitalnom kabinetu razgovarali sa nastavnicom preduzetništva o međupredmetnim kompetencijama.Šarčević je u izjavi za medije rekao da reforme obrazovnog sistema u Srbiji uspešno traju već dve godine i da je to važan sektor na kojem se grade i dobri odnosi u regionu, a kao primer naveo je dvodnevni sastanak "Zapadnobalkanske platforme za obrazovanje i obuke", tokom kojeg će danas i sutra ministri prosvete u regionu, sa predstavnicima Evropske komisije i Unicefa, razgovarati o značaju ranog obrazovanja, unapređivanju socijalne inkluzije, priznavanju akademskih kvalifikacija...Pročitajte još -Navračić je istakao da je edukacija najbolja investicija u budućnost, jer današnja edukacija i današnji nivo edukacije mogu da odrede konkurentnost. Kako je kazao, to je razlog zašto EU podržava veoma važnu obrazovnu reformu u Srbiji."Videli smo veoma ubedljive rezultate i argumente da podržimo tu reformu. Posetili smo ovu školu i vidimo da su u pojedinim aspektima srpske škole i učeitelji na čelu evropskih obrazovnih reformi. Videli smo preduzetničke sposobnosti i obrazovanje", kazao je Navračić.Dodao je da su radionice, posvećenost učitelja i đaka, veoma bitni sa stanovišta budućnosti i naveo da je zbog toga EU u protekle tri godine dala 24 miliona evra za reformu školstva u Srbiji."Sada dolazimo do zaključaka i nadgledamo rezultate, pa ćemo onda razgovarati o budućim prilikama za našu saradnju", kazao je Navračić dodajući da postoje prioriteti za evropske obrazovne sisteme, koji su uglavnom u skladu sa prioritetima srpskog obrazovnog sistema.Direktorka OŠ "Mihajlo Petrović Alas" Mirjana Špehar rekla je da se zaposleni u toj ustanovi trude da ispoštuju i primene sve u vezi sa obrazovnim reformama. "Mališani prvog razreda su gostima pokazali kako na kompjuterima rade projektnu nastavu, a svoje znanje pokazala im je i preduzetnička sekcija. Trudimo se da budemo u korak sa savremenim trendovima u obrazovanju, koji podrazumevaju digitalizaciju i informatičku pismenost", navela je Špehar.Aktuelna podrška Evropske unije sektoru obrazovanja u Srbiji iznosi 35 miliona evra, što obuhvata podršku za izgradnju kapaciteta obrazovnih institucija, razvoj relevantnijeg sistema kvalifikacija i nastavnih planova i programa, uvođenje novih nastavnih praksi, podršku inkluzivnoj praksi i nabavku novih nastavnih pomagala i opreme.Planirano je da do kraja godine oko 40.000 nastavnika prođe stručno usavršavanje koje će doprineti da inovativnim nastavnim metodama efikasnije primenjuju nastavne planove i programe usmerene na ishode i razvoj ključnih kompetencija učenika.Od novca EU ove godine biće obezbeđeno i 50 novih pedagoških asistenata za rad sa decom kojima je potrebna dodatna pomoć u obrazovanju, biće urađeni i nedostajući udžbenici na osam jezika nacionalnih manjina i uspostavljen sistem kvalifikacija u skladu sa potrebama savremenog društva.Od 2003. Evropska unija je donirala više od 100 miliona evra za reformu sektora obrazovanja, odnosno za renoviranje i opremanje škola i fakulteta, uključivanje većeg broja dece u predškolsko obrazovanje, modernizaciju srednjeg stručnog obrazovanja…