23. maj 2019.

Premijer Srbije Ana Branbić predstavila je danas na skupu "Vorld Majnds" koji je u Beograd doveo svetske naučinke, inovatore, umetnike, ali i bivšeg nemačkog kancelara Gerharda Šredera, uspešne srpske kompanije iz oblasti nauke i tehnologije i ocenila da Srbija može da bude pobednik u novoj industrijskoj eri."Naše naučne institucije su ono što smatram Srbijom", rekla je premijerka, koju je osnivač "Vorld Majnds" Rolf Dobeli predstavio kao jednu od najuticajnijih žena po Forbsu.Podsećajući da živimo u uzbudljivim vremenima pred četvrtu industrijsku revoluciju ona je dodala da veruje da Srbija može da bude pobednik u njoj."Uvek sam mislila da je cilj moje vlade da počne transformaciju Srbije iz ekonomije koju vode investicije i rad u ekonomiju koju vode inovacije", rekla je premijerka, a prenosi Blic.Ona je zahvalila Dobeliju što je verovao u Srbiju i naše institucije i što je ovo prvi put, posle 12 godina da se skup održava van Švajcarske.Prikazane su uspešne srpske kompanije objedinjene su kroz platformu "Serbia Creates"."To je naša nova inicijativa. Srbija je ranije na ovaj način predstavljana više tradicionalno, ali ona je više od toga. Otud i nova platforma Serbia Creates koja pokazuje naučni i umetnički kreativni deo", rekla je Brnabić tokom razgovora sa domaćinom skupa koji joj je postavio pitanje kako zadržati mlade obrazovane ljude u Srbiji.Ona je u odgovoru pozvala srpske naučne klubove da dođu na konferenciju u decembru na kojoj će se govoriti o tome kako mogu da nam pomognu, navodeći da se o tome razgovaralo već na konferenciji koja je održana prošle godine.Kako je rekla, "Ok je da ljudi odlaze iz zemlje, ali samo ako se vrate"."Mi ne možemo da ih zaustavimo. Ulažemo novac u fondove za nauku i tehnologiju. Srbija je u aprilu postala punopravni član CERN-a. Imamo među osnivačima nekih od najboljih startap kompanija ljude koji su bili u inostranstvu, ali su se vratili ovde i mi smo im zahvalni na tome", dodala je ona.Na pitanje kako je postala premijerka odgovorila je jednostavno - kad su mi prišli i ponudili da budem ministar bila sam iznenađena, ali naravno prihvatila sam."Tek kasnije sam sa uspostavom ministarstva informatike saznala za drugu stranu Srbije. Da ona može da bude drugačija i modernija. Kasnije sam postala premijer, ali mislim da se nikad neću navići na to da sam premijer", rekla je Brnabić.Dobeli je pitao i da prokomentariše da li ju je to što je postala roditelj promenilo."Morala sam da naučim da funkcionišem sa mnogo manje spavanja. Jednom sam svom timu ispričala koliko sam bila srećna kada je beba podrignula. Roditeljstvo menja mnogo toga", rekla je premijerka.