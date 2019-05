Tanjug | 17. maj 2019. 14:55 | Komentara: 0

BEOGRAD - Sveti arhijerejski Sabor SPC saopštio je da je na godišnjem zasedanju u Beogradu potvrđen "jednoglasan i nedvosmislen" stav, izrečen na prošlogodišnjim zasedanjima, u maju i novembru, da Kosovo i Metohija predstavlja sastavni deo suverene teritorije Republike Srbije.Kosovo i Metohija je, navodi se kao takvo definisano u Ustavu Srbije i u Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN.Arhijereji su istovremeno podržali svesrdno svaki odgovoran dijalog koji treba da doprinese vladavini prava i zakona o pomirenju između svih naroda koji žive na prostoru KiM, kao južne pokrajine Srbije.U saopštenju Sabora dostavljenom medijima se navodi da ovaj stav nikako ne znači podržavanje ideje tzv. "zamrzutog konflikta", već predstavlja poziv svim političkim činiocima na nastavak dijaloga, bez pritiska i ucena.PROČITAJTE JOŠ -Dijalog bi, navodi se, trebalo voditi u kotnekstu rešavanja pitanja zaštite ljudskih ljudskih prava naroda, slobode života i rada SPC, institucionalne i bezbednosne zaštite srpskih svetinja, omogućavanja nesmetanog povratka raseljenih i slobodnog pristupa imovini svima onima kojima je ona bespravno oduzeta ili uzurpirana.Ukazuje se da suverenitet i teritorijalni integritet Srbije, uključujući Kosovo i Metohiju, bez obzira na nezakonito proglašenu tzv. kosovsku državu, priznaje ogromna većina čovečanstva, uključujući Rusiju i Kinu i pet zemalja Evropske unije, OEBS, UNESKO i druge važne međunarodne organizacije.Zato je, navodi se, za Sveti arhijerejski Sabor SPC neprihvatljijvo bilo kakva izmena statusa Kosova i Metohije, koja vodi ili priznanju Kosova kao nezavisne države ili bilo kojoj varijanti teritorijalne podele, bez koje nije moguće razgraničenje.Takva rešenja, smatra Sabor, dovela bi neizbežno do iseljavanja većine preostalog srpskog naroda, koji živi u većinski albanskim sredinama Kosova i Metohije, i do nesagledive štete za našu duhovnu i kulturnu baštinu.Ističe se da je to stav arhijereja SPC, a ne, kako kažu, politički stav. Reč je o stavu arhijereja, kao odgovornom pastirskom i istorijskom stavu, koji proizilazi iz vekovne borbe SPC da očuva opstanak vernog srpskog naroda i svetinja na vekovnim ognjištima i volje ogromne većine našeg narodam, navodi se u saopštenju.