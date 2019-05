S. M. J./A. D. | 16. maj 2019. 13:47 > 16:06 | Komentara: 0

NEGOTIN - Lokalni putevi do Kovilova, Aleksandrovca i put Crnomasnica-Braćevac biće zatvoreni za saobraćaj u večernjim satima, zbog bezbednosti, jer se u tom delu opštine Timok izlio.Putni pravac Crnomasnica-Braćevac zbog izlivanja Timoka neprohodan je na samoj raskrsnici i dalje ka selu Tamnič u dužini od oko 150 metara, utvrdili su članovi stručno-operativnog tima za zaštitu od poplava Štaba za vanredne situacije za teritoriju opštine Negotin.Na ovoj deonici ima vode na kolovozu, visine oko pola metra, kao i kod sela Tamnič, u blizini Železničke stanice gde na putu ima vode visine od oko 30 santimetara i teško je prohodno.Članovi stručno-operativnog tima za zaštitu od poplava Štaba za vanredne situacije utvrdili su obilaskom terena i da je lokalni put L 7, od državnog puta A reda broj 169 do sela Kovilovo, prohodan, ali da na toj deonici mestimično ima vode na kolovozu u visini od pet santimetara.I lokalni put L 10, od državnog puta A reda broj 169 do Aleksandrovca poplavljen je u blizini Železničke stanice u Rajcu. Na pojedinim deonicama ima vode na kolovozu u visini od oko 10 santimetara.- Na predlog Stručno-operativnog tima i saobraćajnog inspektora, a uz konsultacije sa svim stručnim i nadležnim licima i službi kao i prognoze da će se u popodnevnim satima stanje pogoršati, zbog nebezbednih uslova za vožnju i opasnosti po učesnike u saobraćaju, predloženo je da se navedeni putni pravci u večernjim satima zatvore za saobraćaj uz vidno obeleženu signalizaciju – navode u Štabu za vanredne situacije uz apel meštanima da koriste alternativne puteve, a ukoliko putuju ovim putnim pravcima budu maksimalno oprezni.(S. M. Jovanović)ŠABAC - Na reci Savi kod Šapca u četvrtak su uvedene mere redovne odbrane od poplava, a na lokaciji silosa već u 7 časova ujutru izmereno je 407 centimetara.Redovna odbrana od poplava se, inače, proglašava kada je reka na koti od 400 centimetara, a vanredna kada dostigne 500 centimatara.Iz Štaba za vanredne situacije obaveštavaju da je naređeno redovno praćenje promene nivoa vode i promene stanja na svim linijama odbrane kod Šapca.O proglašenju redovne odbrane od poplava obaveštena su i komunalna preduzeća i svi za to nadležni organi na teritoriji grada.(A. D.)