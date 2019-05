Tanjug | 16. maj 2019. 13:05 | Komentara: 0

U Srbiji će u petak biti promenljivo oblačno i malo toplije sa dužim periodima sunčanog vremena, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, uglavnom u južnim i istočnim krajevima.Vetar će biti slab, promenljiv. Najniža temperatura od 7 do 11 stepeni Celzijusa, najviša od 17 do 21 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.U Beogradu će u petak biti promenljivo oblačno i malo toplije sa dužim periodima sunčanog vremena. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura oko 9 stepeni, najviša oko 18 stepeni Celzijusa.Izgledi vremena u Srbiji za sedam dana, do 24. maja:Za vikend pretežno sunčano i još toplije, u nedelju sa ređom pojavom popodnevnih pljuskova i grmljavine, izraženijim u severnim i istočnim krajevima.Od ponedeljka promenljivo sa lokalnom pojavom kiše i pljuskova sa grmljavinom i temperaturom u manjem padu.