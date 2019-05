V. N. | 11. maj 2019. 08:02 |

NAŠA vojska je sada kudikamo bolja nego tokom ratova devedesetih. Po onome što sam video, a video sam svu tehniku koja se nalazi u operativnoj upotrebi, jača je nego ikad. Veća je vatrena moć, ali je i to što smo tada imali bilo dovoljno jako da se odbranimo i da napadamo ne samo albanske teroriste nego i NATO.

To je, za "Novosti", kazao, vidno ushićen, Milan Petrović, koji je na paradi u Nišu prošetao u ešelonu ratnih veterana. On kaže da je za ratne veterane izuzetna čast što su učestvovali u svečanosti kakvu grad na Nišavi ne pamti, te da je za njih to veliko priznanje za sve što su učinili kada su branili otadžbinu.

Posebnu pažnju su mu, kaže, privukle mlađe generacije vojnika po ešelonima, ali i sva ratna tehnika koja je bila izložena poput "nore", koja, kako objašnjava, ima ogromnu vatrenu moć, i koja je ušla u upotrebu Vojske Srbije.

Zadovoljstvo da u petak prošeta Bulevarom Nikole Tesle imao je i predsednik udruženja penzionisanih podoficira Srbije Milorad Petković, kome je ovo treća parada:

- Prva je bila u Sarajevu, druga daleke 1962. u Beogradu, a ovo će verovatno biti poslednja u ešelonu vojnih veterana. Ja sam do kraja života vojnik i ponosan sam na našu vojsku kakva je danas. Danas sam ponosan na sve mlađe generacije i učesnike. Do mene je gazio čovek koji ima 82 godine i nije mu bilo teško da ustane. Možete misliti koja je to ljubav prema otadžbini i vojnom pozivu.