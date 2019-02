Goran ČVOROVIĆ | 16. februar 2019. 09:02 | Komentara: 0

ADVOKAT Erik Dipon Moreti, koji brani interese Crvene zvezde u optužbama za navodno nameštanje rezultata meča Lige šampiona protiv Pari Sen Žermena, prava je institucija u Francuskoj. Jedan je od najuspešnijih u svojoj profesiji, toliko, da je dobio nadimak Osloboditelj. Poznato je TV lice iz mnogih velikih slučajeva u ovdašnjoj javnosti, ali i kao glumac u filmovima. Često je na naslovnim stranama časopisa. Piše knjige, voli koridu i lov sokolovima.

Iza sebe ima mnogobrojne pobede u sudnici. Njegovi klijenti bili su, među ostalima, i čuveni Bernar Tapi, bivši francuski ministar budžeta Žerom Kajizak, optužen za utaju poreza, trejder Žerom Kervijel, koji je izgubio skoro pet milijardi evra na štetu banke Sosijete ženeral, brat teroriste Mohameda Meraha, Ivan Kolona, optužen za ubistvo prefekta Kloda Erinjaka na Korzici 1998. godine, fudbaler Karim Benzema, koji je oslobođen u seks-aferi. Zastupao je i Nikolu Karabatić koji je u grupi rukometaša bio optužen za nameštanje rezultata zbog klađenja, a sve se završilo tako što je platio samo kaznu od 10.000 evra.

Kada je preuzeo Zvezdin slučaj, iz njegove advokatske kancelarije su, između ostalog, saopštili da nijedan element ne omogućava da se održe optužbe koje su, kako su naglasili, rezulat anonimne, klevetničke i zlonamerne dojave, zbog čega je pokrenuta tužba s ciljem da se odbrani ugled kluba.

* Kako ste se odlučili da branite Crvenu zvezdu?

- Jednostavno, zatražili su iz kluba od mene da to uradim, i ja sam prihvatio. Cela ta priča, oko ove afere, je, u potpunosti, bez ikakvih osnova. Pravda je na našoj strani i čvrsto sam uveren da će presuda to potvrditi. Nadam se da će biti izrečena što pre!

* Takođe ste branili i Nikolu Karabatića, koji ima srpsko poreklo. Je li to slučajnost?

- Ništa nije slučajno u životu! Pol Elijar je govorio da u životu nema slučajnosti, već samo lepih susreta. I Karabatić u sebi objedinjuje više kultura, kao i ja. Italijanskog sam porekla. Velika je prednost kada u sebi nosimo dve kulture.

* Poznajete li Srbe i Srbiju?

- Otkriću vam da sam jednom, davno, pre mnogo godina, bio u Srbiji. Angažovali su me da branim jednog Srbina koji je bio zatočen u Prizrenu. Zatvor su držali Nemci. Na teret mu je stavljano da je ubio nekog Albanca. Odlično se sećam tog slučaja. Bila su dva izveštaja sudskih veštaka. Albanski je žrtvu video bez ušiju, a drugi sa oba uha! Otišao sam tom prilikom u Kosovo Polje. Bio sam impresioniran. To mesto, koje za Srbe predstavlja kolevku nacije, zaista je neverovatno. Obišao sam i manastire. Bio je to fantastičan trenutak u mojoj profesionalnoj karijeri. Nosim prelepe uspomene.

* Jeste li skoro bili u Beogradu?

- Nameravao sam da odem na meč u decembru između Crvene zvezde i PSŽ. Nažalost, nisam mogao da dođem, jer sam bio pritisnut obavezama. A baš sam hteo da uživam u toj utakmici! Volim fudbal. Ivan Ćurković iz Sent Etjena je obeležio celo moje detinjstvo. Bio je još jedan srpski fudbaler, ne sećam se više imena, koji je izvodio kornere kao niko drugi. Pogađao je gol direktno iz ugla, sa loptom koja je imala oči.

* Srbija ima dosta posla i sa Haškim tribunalom. Šta mislite o ovom sudu u kom nestaju svedoci i dokazi, a presuda se praktično unapred piše?

- To nije model za pravosuđe. Pogledajte samo šta se tamo događa s bivšim predsednikom Obale Slonovače Loranom Gbagboom. Oslobođen je, a i dalje je zatvoren! To je dobra ilustracija kako ova institucija funkcioniše na krajnje čudan način. Ima ljudi koji su tamo godine proveli u pritvoru bez presude. Pripadam zemlji koja je ratifikovala Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. A ona predviđa da optuženima treba da se sudi u razumnom roku.

* Branili se mnoge poznate i bogate ljude, ali, zanimljivo, i mnogo siromašnih, neke od njih čak i besplatno. Ima li to veze s tim što potičete iz skromne porodice?

- Događalo se, zaista da neke klijente zastupam i bez nadoknade. Jednostavno, pokušavam tako sebi da obezbedim mesto u raju! Šalu na stranu, vrlo je moguće da u tome ulogu ima i moje poreklo. Svi smo mi ogledalo sredine iz koje dolazimo, produkt našeg nasleđa. Lekari i advokati pripadaju profesijama u kojima, s vremena na vreme, treba da učine takav gest. Pravda i zdravlje su bitniji od novca u hijerarhiji životnih događanja. U svakom slučaju, ono što ponekad ne naplatim siromašnom, s druge strane nadoknadim kod bogatog! Svi mi u sebi imamo jedan deo svetlosti, i jedan deo tame. Nikada ne treba ljude svrstavati u kategorije. Ima loših ljudi i među bogatima i siromašnima, kao što ima i dobrih i poštenih i kod jednih i kod drugih.

* Kad smo kod siromašnih, šta mislite o pokretu "žutih prsluka" u Francuskoj?

- Nisu saglasni. Problem je u tome što drugoj strani ne nude jednog sagovornika. Ima nekih legitimnih zahteva među onima koje su izneli, dok su drugi prilično čudni za demokratsko društvo.

* I, ima li pravde na svetu?

- Jednakost u pravu, koja je nastala u vreme prosvetiteljstva, proistekla je iz prava trgovine. Jednaki smo, pa možemo da poslujemo. Ali, ljudi u životu nisu jednaki. Neki su lepši, neki bogatiji, neki pametniji. Neki imaju više sreće, drugi manje. Pravda je hiljadugodišnja greška kojom se administraciji pripisuje vrlina, govorio je francuski sudija i pisac Kazamajor. Pravda zavisi od mnogo čega. Ona je potpis onoga koji je donosi. Ako padnete na dobrog sudiju, spaseni ste. Ako padnete na lošeg, propali ste. Kao kada vam se leti na plaži dogodi srčani udar. Ako vam u pomoć priskoči dobar lekar hitne pomoći, živi ste. U protivnom, umirete. Takva vam je pravda!

ŽIVETI KAD GOD IMAMO PRILIKU

* VOLITE lov, pišete knjige, glumac ste. Koliko ličnosti ima u vama?

- Poznajete li nekoga ko je sastavljen od jednog komada? Samo postoje ljudi koji nemaju priliku da ispolje nešto drugo od onoga na šta ih život primorava, i oni drugi. Imam sreću da se bavim poslom koji me pasionira. Istinska je privilegija ta sloboda koja mi omogućava da radim ono što želim. Ljudi koji provode život radeći posao koji ne vole, s puno dostojanstva hraneći svoju porodicu, nemaju, nažalost, tu sreću. Baš sam ovih dana saznao da je preminuo moj dobar prijatelj. Treba živeti, kad god za to imamo priliku.

VIŠE NAS SPAJA NEGO ŠTO NAS RAZDVAJA

* KOLIKO ima istine u tome da su Srbi i Francuzi slični po mentalitetu?

- Kada je Albert Ajnštajn, koji je bio oženjen Srpkinjom Milevom Marić, došao u SAD, popunjavajući upitnik za zelenu kartu u kvadratić sa naznakom "rasa", upisao je - ljudska. Razdvajaju nas različite kulture ili pejzaž. Nismo isti ako smo rođeni na obali, u naselju oko velikog grada, ili u Firenci. Ali, ima mnogo više stvari koje nas spajaju, nego koje nas razdvajaju.