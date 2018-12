Tanjug | 31. decembar 2018. 18:55 | Komentara: 0

"Kod kuće, uz tradicionalnu hranu, dobru knjigu i tihu omiljenu muziku u pozadini", rekao je za Tanjug Vukosavljević.





Najveći broj ministara Novu godinu će dočekati u kućnoj atmosferi sa porodicom, dok će neki, poput Ivice Dačića i Zorana Đorđevića, u 2019. ući radno.Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić Novu godinu i svoj 53. rođendan dočekaće u Brazilu, jer će u Braziliji prisustvovati inauguraciji brazilskog predsednika Žaira Bolsonara. Kako je najavljeno, Dačić će tom prilikom imati i niz bilateralnih susreta.Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević posetiće tokom noći osobe sa invaliditetom, mališane i najstarije građane. On će obići Dom za odrasla invalidna lica u Zemunu, Zavod za vaspitanje dece i omladine Beograd i Gerontološki centar Beograd, Dom "Voždovac".Čelni čovek Ministarstva kulture i informisanja Vladan Vukosavljević Novu godinu će dočekati u svom domu.Ministar finansija Siniša Mali Novu godinu će dočekati u kućnoj atmosferi sa troje dece."Tokom godine ne provodim sa decom onoliko vremena koliko bih želeo, tako da se veoma radujem praznicima koje ću provesti sa svojim klincima", rekao je Mali Tanjugu.Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević novogodišnje i božićne praznike provešće u krugu porodice. On će, kako je rečeno Tanjugu, sutra poraniti, kako bi prvi dan u 2019. proveo na pecanju.Potredsedica Vlade i ministarka građevine Zorana Mihajlović Novu godinu će dočekati kod kuće, sa sinom.Ministar za rudarstvo i energetiku Aleksandar Antić veče će, provesti sa porodicom u jednom beogradskom restoranu, a nakon čega će se, oko ponoći, pridružiti građanima na centralnom gradskom dočeku na platou ispred Skupštine Srbije.Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović rekla je da će praznike iskoristiti da više vremena provede kod kuće sa porodicom i prijateljima.Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić i ove godine će novogodišnje i božićne praznike provesti u krugu porodice. Ružić je rekao da mu je vreme sa najdržima najvažnije.Nenad Popović, ministar za inovacije i tehnološki razvoj, Novu 2019. godinu će dočekati u krugu porodice, a praznike će provesti radno.Ministar za trgovinu Rasim Ljajić praznike, kako je rečeno Tanjugu, provodi kod kuće u Novom Pazaru, a kod kuće će biti i ministar poljoprivede Branislav Nedimović.Ministarka bez portfelja za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić Dejanović, dočekaće Novu godinu u krugu porodice kod kuće, a godinu će, kako je najavila, početi radno - 1. januara obilaskom svih porodilišta u Beogradu."Biće to prilika da poželim dobro zdravlje, mnogo uspeha i sreće novorođenim bebama i članovima njihovih porodica", rekla je ona.