Tanjug | 30. decembar 2018. 08:50 | Komentara: 0

Amerikanci su izrazili spremnost da organizuju ceremoniju potpisivanja sporazuma između Beograda i Prištine i da pozovu i druge zemlje, kaže Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova dodajući da je savetnik za nacionalnu bezbednost SAD Džon Bolton o tome pričao i s Vladimirom Putinom i Sergejom Lavrovom."Njima je bitno da je Rusija saglasna i da u tome učestvuje, osim onog dela koji vodi Evropska unija. Velike sile moraju da budu garant dogovora pošto on mora da prođe i kroz Savet bezbednosti", ističe Dačić u razgovoru za "Politiku".Ono što je minimum, dodaje, jeste da se donese nova rezolucija umesto 1244, i to na osnovu dogovora koji Beograd i Priština postignu.Upitan da li može da se donese nova rezolucija pre nego što promeni Ustav Srbije, Dačić kaže da ona u suštini nema veze s tim."Promena Ustava Srbije je unutrašnja stvar. U ovom trenutku ne znamo da li ćemo sa svim tim temama baviti u 2019. godini ili nećemo", rekao je on dodavši da je za izmenu ustava potreban konsenzus."Ali, nije stvar samo u tome - rešili smo odnose tako što smo promenili administrativnu liniju. Nama je cilj da rešimo sva pitanja koja mogu nastati ili koja su već otvorena, a to je pitanje imovine, uključujući i privatnu, i položaja SPC, zatim u kakvom će statusu biti srpske opštine južno od Ibra, tu su i finansijska pitanja koja su ostala iz prethodne Jugoslavije. Mi još plaćamo dugove Kosova", ističe on navodeći da smo za 20 godina platili pola milijarde dolara.Kada je reč o dijalogu, Dačić kaže da je ceo pregovarački proces u totalnoj defanzivi i pat-poziciji te da je za nastavak neophodno da Priština povuče takse."Oni sigurno nisu očekivali da ćemo mi da priznamo Kosovo, ali su možda očekivali da će EU da im da bar viznu liberalizaciju. Treba videti da li je uopšte moguće napredovati u dijalogu u ovom periodu gde ćemo se i od strane evropskih institucija naći u pat političkoj poziciji jer predstoje izbori u EU, pa onda ide konstituisanje različitih organa a specijalni predstavnik će da se bira tek krajem godine", rekao je on.Ocenio je da je odlazeća visoka predstavnica Federika Mogerini u takođe nezgodnoj poziciji - koje korake dalje da preduzima u uslovima kada joj osporavaju rezultat i autoritet kao da je ona maltene na našoj strani što je, inače, daleko od istine."U celoj toj situaciji nisu neke perspektive da se može očekivati uspešan tok dijaloga u sledećoj godini. Zato su sve one priče da će to brzo da se reši previše naučnofantastične", ocenio je Dačić.Govoreći o mogućem uključivanju Amerike, ministar kaže da predsednik SAD Donald Tramp polazi od toga da može da se postigne dogovor Beograda i Prištine koji bi, ako se postigne, bio velika pozitivna stvar za ceo region i sve ove zemlje koje bi bili garanti uključujući i zemlju u kojoj bi se to potpisalo - SAD."To je plus za Trampovu politiku i za SAD. Naročito ako su oko toga saglasni Beograd i Priština. To bi bio njihov diplomatski uspeh. Ali za sada nema nikakvih indicija da će doći do formalne promene formata dijaloga, odnosno uključivanja Amerike jer bi on morao da se promeni na jedan takođe formalan način", kazao je on.Upitan za navode iz diplomatskih izvora da su Amerikanci učestvovali u dijalogu "iza kulisa", Dačić odgovara potvrdno: "Pa jesu. Oni nikada nisu bili na sastanku, ali u vreme kad sam ja vodio pregovore uvek je neki predstavnik Amerike tog dana bio u Briselu. I moram reći da su bili konstruktivni".Povodom ideje o razmeni teritorija u sklopu priča o razgraničenju, Dačić kaže da se nikad nije planiralo da se razgovara na taj način, već da je u osnovi njegovog predloga bilo da se saglada administrativna linija, da se vide naseljena mesta, gde žive Albanci, gde žive Srbi."Nisu to mešovite sredine, pa sad ćemo da napravimo neku etničku podelu. Nažalost, etnička podela je već obavljena, i etničko čišćenje. I tamo gde nema takvih dilema da se nesto uradi, pošstujući, naravno legitimne interese Beograda i Prištine", rekao je on.Dačić ističe da treba videti šta je realno a da ne smeta strateškim interesima Srbije."Šta će da bude za sto ili dvesta godina, mi ne možemo sada da razmišljamo. Tu se naša pozicija razlikuje od pozicije SPC. Ja se apsolutno slažem s njima da Kosovo treba da ostane celovito u sastavu Srbije, samo što je to pitanje dokle ćemo moći da izdržimo, dokle će narod da bude spreman da žrtvuje sve što ima da bi stajao na tom stanovištu", zaključio je Dačić.