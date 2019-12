NovostiOnline | 05. decembar 2019. 11:29 | Komentara: 0

Advokat bivšeg ministra administracije i lokalne samouprave Ivana Todosijevića, Nebojša Vlajić u izjavi za Kosovo Onlajn izjavio je da je presuda Osnovnog suda u Prištini da osudi Todosijevića na dve godine zatvora skandalozna.





-"Presuda je skandalozna. Takva kazna za verbalni delikt ne postoji čak ni u staroj Jugoslaviji i to govori kakvo je stanje i ljudskih prava i sloboda na Kosovu, pogotovu za manjine. Da mi moramo da mislimo i da se ponašamo kako većina zapoveda“, ističe Vlajić

Ništa ne piše u obrazloženju jer ga nema, presuda je izrečena usmeno i što se tiče kazne to je to što je rečeno, precizirao je Vlajić i dodao da će obrazloženje biti napisano kad presuda bude uručena strankama.

Dalji koraci su da ćemo podneti žalbu, o tome odlučuje Apelacioni sud koji ima svako pravo da presudu promeni, ukine, ali i da je potvrdi, naveo je Vlajić.

Todosijević je osuđen zbog „podsticanja na nacionalnu, rasnu, versku mržnju, nemir ili netoleranciju“.

Razlog za podizanje optužnice bila je izjava Todosijevića povodom 20 godina bombardovanja SR Jugoslavije kada je na obeležavanju dana bombardovanja u Zvečanu izjavio:

“ Povod za agresiju na našu zemlju bila je takozvana humanitarna katastrofa na prostoru Kosova i Metohije, izmišljeni Račak, a upravo su ti šiptarski teroristi koji su sve to izmislili, činili najveća zlodela na Kosovu i Metohiji, za koja niko do dan danas nije odgovarao. Činili su zločine pre NATO agresije, ubijali dobre srpske domaćine na svom radnom mestu. Svoj krvavi pir nastavili su i tokom agresije, a nakon toga i dolaskom takozvane mirovne misije na Kosovo i Metohiju“.

Petronijević: Presuda Todosijeviću odraz nemoći kosovskih sudova

Odluku Osnovnog suda u Prištini da osudi na dve godine zatvora bivšeg ministra administracije i lokalne samouprave Ivana Todosijevića zbog izjave o Račku, advokat Goran Petronijević smatra skandaloznom predstavom kosovskog pravosuđa.

Foto Tanjug/ J. Pap



“Odluka suda u Prištini odraz je nemoći kosovskih sudova jer nemaju argumenata da pokažu da nije tačno to što je Todosijević rekao. A to što je on rekao je itekako tačno. Očigledno je Račak fabrikovan slučaj, koji je doveo do bombardovanja Srbije, iako je ta odluka bila donate godinu dana pre toga”, kaže Petronijević za Kosovo Onlajn.

Prema njegovim rečima svima je jasno da se u Račku nije dogodio maskar.

“Na jedno mesto su dovedeni svi poginuli. Vilijem Voker je imao zadatak da napravi slučaj koji će u američkoj i svetskoj javnosti, posebno NATO zemljama, napraviti otklon prema Srbima. Račak više ne postoji ni u jednoj presudi jer su svi shvatili da je Račak namešten slučaj”, kaže Petronijević.

Oni su se uživeli u ulogu žrtve ali to je njihov problem, smatra Petronijević i dodaje da “ovakve presude govore o tome da, ne samo da u Prištini nemaju državu, nego je neće nikad ni imati”.