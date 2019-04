Tanjug | 25. april 2019. 18:20 | Komentara: 0

Prištinski Expres piše danas da Specijalno tužilaštvo, koje istražuje zločine bivših pripadnika tzv. OVK nad Srbima, drugim pripadnicima manjina i "nelojalnim Albancima", već ima pripremljene optužnice i protiv političkih lidera Kosova, među kojima su Hašim Tači i Kadri Veselji.Pozivajući se na neimenovane sagovornike iz, kako navode, jedne zemlje, članice EU, Sud je već obezbedio svedoke, video snimke i druge dokaze, ali će prve optužnice, ipak, biti podignute za zločine počinjene u posleratnom periodu."Tužilaštvo danas ima optužnicu protiv Tačija, Veseljija, Redžepa Seljimija, Dauta Haradinaja, Sami Ljuštakua, Azema Sulje i mnogih drugih", navodi Expres i dodaje da će to biti prave "bombe".Iako se činilo da je Specijalno tužilaštvo utihnulo "pred oluju", list piše da je poziv za saslušanje u Specijalnom tužilaštvu ovih dana dobio još jedan bivši pripadnik tzv. OVK, Mendim Daka, koji je bio jedan od lidera specijalne jedinice Generalštaba, poznat pod nadimkom "Šari".Daka je rekao da ga je Specijalni sud pozvao kao osumnjičenog, ali da u Hag ide bez odbrane, jer nema novca za advokata.Dok je krajem prošle godine glavna tema bila pozivnice koje su gotovo svakodnevno stizale od Specijalnog tužilaštva, sada, kako se navodi, ovakve infoSpecijalno tužilaštvo trenutno radi na saslusanju nižih nivoa bivši priipadnika tzv OVK, dodaje list.Daka je Expres-u dao na uvid poziv Specijalnog tužilaštva koje ga je pozvalo kao osumnjičenog.U Hag, kaže, mora da se javi 13. maja do 17 sati.Daka je, inače, bio vojnik u Klečki, a kasnije je vodio specijalnu jedinicu u Glavnom štabu po naređenju Azema Sulje.Inače, u haškom Specijalnom tužilaštvu koje istražuje zločine koje su počinili pripadnici tzv. OVK, do sada je saslušano oko 100 osoba kao osumnjičeni i kao svedoci, ali optužnice, tvrdi list, neće biti podnete sve dok ne bude saslušano i preostalih 300 osoba.Do sada su, podseća se, saslušani neki od njih, Luštaku, Rrustem Mustafa-Remi, Silejman Seljimi i Sokol Dobruna.Ekpres piše da je nekoliko puta pokušao da dobije Dauta Haradinaj, Veseljija, i Seljimija, ali se oni nisu odazivali na pozive.