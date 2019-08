P. ŽIVKOVIĆ | 23. avgust 2019. 14:14 |

PROBNE vozačke dozvole izdavaće se od septembra i odlaganja novog Pravilnika Zakona o bezbednosti saobraćaja - neće biti. Umesto jedne godine, probne dozvole važiće najmanje dve, a najviše četiri godine, u zavisnosti od starosti vozača u trenutku kada položi ispit.

Prema novim propisima, probne vozačke dozvole je trebalo da se izdaju još od aprila, ali je tada zbog velikog broja starih obrazaca sve odloženo da se ne bi bespotrebno bacao novac. Do sada je rok trajanja probne vozačke dozvole bio godinu dana.

- Ono što se sada menja su uslovi za izdavanje probnih vozačkih dozvola. Produžava se rok trajanja probne vozačke dozvole, a ona će se sada izdavati i za vozače motocikala - kaže za "Novosti" Vladimir Vida, iz MUP Srbije. - Za vozače koji su položili vozački ispit sa 17 godina, izdavaće se probna vozačka dozvola do navršene 21. godine. Za one koji u momentu polaganja vozačkog ispita imaju 19 godina, njihova probna dozvola važiće dve godine. Pri tome, ako vozač posle isteka probne vozačke dozvole, položi vozački ispit kategorije za koju se, takođe, izdaje probna vozačka dozvola, neće se izdavati nova probna već će odmah dobiti trajnu dozvolu.

UOBIČAJENO U CELOJ EVROPI EVROPSKI parlament je 2003. usvojio "Akcioni program za sigurnost drumskog saobraćaja", koji je propisao brojna ograničenja za vozače početnike. Sve zemlje EU imaju neku vrstu zabrane, ali se ti propisi dosta razlikuju. Vreme važenja probne dozvole se kreće od godinu do čak šest godina (do navršene 24. godine ako neko polaže sa 18). U svim zemljama EU uvedena je nulta tolerancija na alkohol. U Sloveniji se vozački polaže sa 17,5 godina i jedino ograničenje je da narednih šest meseci (do sticanja punoletstva) voze u pratnji iskusnog vozača. U Nemačkoj se dozvola stiče sa 17 godina, ali vozači do 18. moraju da imaju pratioca.

Novim pravilnikom je omogućena još jedna povoljnost za vozače. Naime, ako vozač već ima probnu vozačku dozvolu i položi vozački ispit za drugu kategoriju za koju se, takođe, izdaje probna vozačka dozvola, ta druga se izdaje sa rokom važenja koliko važi i njegova prva probna dozvola.

Pravilnik je propisao i brojna ograničenja za mlade vozače.

- Već su stupila na snagu ograničenja doneta izmenama Zakona o bezbednosti saobraćaja u aprilu prošle godine - objašnjava Vida. - Novi vozači ne smeju na auto-putu da upravljaju vozilom brzinom većom od 110 kilometara na čas, 90 kilometara na čas na motoputu, a na ostalim putevima brzinom većom od 90 odsto dozvoljene brzine. Tako, ako je u naselju dozvoljeno 50 kilometara na čas, ne sme da se kreće brzinom većom od 45 kilometara na čas.

Sva ova pravila su doneta na osnovu ranijih, negativnih iskustava pa tako mladi vozači ne smeju da upravljaju vozilom u periodu od 23 časa do 6 časova. Prethodno im je bilo zabranjeno do pet izjutra, ali je statistika pokazala da čak četvrtina mladih nastrada u periodu od pet do šest sati ujutru.

Mladi vozači ne smeju da upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, čak ni najmanja vrednost, ispod 0,20 promila, nije dozvoljena. Njima je zabranjeno za vreme vožnje da koriste telefon, čak i pomoću "hends-fri" uređaja. Ograničenja se odnose i na maksimalnu snagu vozila, pa tako mladi vozači ne smeju da upravljaju vozilom B kategorije čija snaga prelazi 80 kilovata (107,28 KS), osim ako je pod nadzorom člana porodice, koji ima važeću dozvolu B kategorije u trajanju najmanje pet godina.

Vozač sa probnom dozvolom ne sme sam da upravlja vozilom B kategorije dok ne navrši 18 godina, odnosno mora da je pod nadzorom lica koje ima dozvolu B kategorije u trajanju od najmanje pet godina, pri čemu vozilo kojim upravlja vozač koji poseduje probnu vozačku dozvolu mora biti označeno oznakom "P".

Mladi vozač gubi vozačku dozvolu već sa devet kaznenih poena, dok je zakonski propisano za vozače sa trajnom dozvolom da bez ovog dokumenta ostaju sa sakupljenih 18 bodova.