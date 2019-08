Z. R. | 22. avgust 2019. 08:03 | Komentara: 0

POČELO je postavljanje poslednjih delova čelične konstrukcije mosta preko Save, kod Ostružnice. Ministarka građevine Zorana Mihajlović posetila je u sredu gradilište na kojem se izvode radovi na izgadnji mosta i izjavila da bi ova građevina trebalo da bude završena krajem oktobra ili početkom novembra. Prema njenim rečima, cela obilaznica oko Beograda, do Bubanj Potoka, mogla bi biti gotova do 2022. godine.

Čelična mostovska konstrukcija nad rekom ukupne je dužine 586 metara, a u sredu je počeo završni deo podizanja dela koji je dug 80 metara, visine šest metara i ukupne težine 550 tona.

Most će biti dug gotovo dva kilometra, a građevinci kažu da je tehnički način postavljanja mosta prvi put izveden ne samo u Srbiji nego u ovom delu Evrope.

- Ako Beogradu nešto treba, to je obilaznica oko Beograda - rekla je ministarka. - Završetkom ovog mosta imaćemo niz od 27 kilometara od Batajnice do Ostružnice, radimo na delu od Ostružnice do Bubanj Potoka i konačno će nakon toga odnosno nakon 2022. Beograd imati zaokružen prsten sa obilaznicom.

Ministarka je izjavila da veruje da će Kinezi i Azerbejdžanci uspeti da završe deonicu do Ibarske magistrale, odnosno do petlje Orlovača, kao i da postoji mogućnost da deo obilaznice bude pušten u saobraćaj i sledeće godine.

BLIZANCI PRVI most preko Save kod Ostružnice izgrađen je i pušten u saobraćaj 1999. i iste godine je bombardovan. Rekonstruisan je od 2002. do 2006. godine. Izgradnja drugog mosta "blizanca" je počela u januaru 2016.

Radovima je prisustvovala i šefica EIB za Zapadni Balkan Dubravka Negre. Ona je rekla da ovaj događaj potvrđuje da se inovativna rešenja i tehnologije koriste na jednom projektu u Srbiji.

Pomoćnik direktora "Puteva Srbije" Slavoljub Tubić je rekao da se prilikom izgradnje mosta koriste tri načina izgradnje, naguravanje, konzolna gradnja i dizanje čelika, kao i da je ovaj objekat jedinstven u svetu.

Novi most je finansirala Evropska investiciona banka, a ceo projekat košta 4,1 milijardu dinara. Glavni izvođač radova je konzorcijum s kompanijom "Štrabag" na čelu, a podizvođač je beogradska "Mostogradnja".

SKUPE PONUDE DO PANČEVA

MINISTARKA Mihajlović je rekla da je plan da se izgradi i Sektor C obilaznice oko Beograda, odnosno deonica od Bubanj potoka do Pančeva. Naglasila je da se već vode pregovori sa kineskim partnerima, ali da su do sada imali previše skupe ponude.