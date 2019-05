R. Radosavljević | 24. maj 2019. 20:52 | Komentara: 0

DANAS mislim da sam relativno kasno shvatila da je film zaista bio moj život. Kao što je i moj život na neki način bio nalik filmu. Tu nemirnu filmsku i životnu plovidbu nisam umela glatko i bez trauma da obavim do kraja, izgleda da sam sama sebi bila najveća prepreka. Nisam umela da uživam u priznanjima, komplimentima i svemu onome što je pratilo uspeh filmova koje sam radila. Ali, to je bilo i dobro, jer me je sačuvalo od zavodljive, tašte zaljubljenosti u medijsku sliku o sebi, i teralo me je da stalno sve preispitujem i tražim onu pravu meru svih stvari...".

Ovako je, za "Novosti", govorila legendarna glumica Dušica Žegarac u jednom od svojih poslednjih intervjua u karijeri, kada je 2016. primila Nagradu "Zlatni pečat" Jugoslovenske kinoteke.

Jedna od naših najdarovitijih, najlepših i najposebnijih glumica preminula je u petak u Beogradu, u 75. godini, iza nje je ostalo više od 80 filmskih i TV uloga u ostvarenjima koja su obeležila jugoslovensku i srpsku kinematografiju.

Dušica Žegarac je rođena 1944. u Beogradu, odrastala je na Topčiderskom brdu i na Dedinju, a ona i njena sestra Vera upamćene su i kao lepotice koje nisu pripadale tadašnjem urbanom establišmentu. Njihovi roditelji, kako je zapisala u svojoj autobiografskoj knjizi "Kao na filmu", bavili su se jednim veoma važnim poslom u životu: učili su ih da budu ljudi - s ljubavlju i ponosom. To vaspitanje odredilo je i njen životni put i karijeru, tokom koje je najviše odigrala likove buntovnica, običnih žena, i onih tragičnih junakinja sa margina društva.

A sve je počelo slučajno - u zimu 1959, dok se kroz Pionirski park vraćala sa probe školskog orkestra u Pozorištu na Terazijama, prišao joj je reditelj France Štiglic i ponudio joj da igra u njegovom filmu "Deveti krug". Na festivalu u Puli 1960, 16-godišnja gimnazijalka je za lik progonjene Jevrejke Rut Alkalaj dobila nagradu, od honorara za film kupila je koncertni klavir o kojem je sanjala, i tako je započela jedna od najvećih i najuspešnijih filmskih avantura u ovdašnjem glumištu.





Dušica Žegarac ostvarila je nezaboravne uloge u antologijskim filmovima "Stepenice za hrabrost", "Tople godine", "Nemirni", "Buđenje pacova", "Podne", "Kiša", "Život je masovna pojava", "Čovek koga treba ubiti", "Bez", "Dečko koji obećava", "Poslednji krug u Monci", "Variola vera", "Okupacija u 26 slika", "Haloa - praznik kurvi", "Nešto između"..., u kojima je sarađivala s kultnim rediteljima, poput Kokana Rakonjca, Živojina Pavlovića, Puriše Đorđevića, Veljka Bulajića, Miloša Radivojevića, Gorana Markovića, Srđana Karanovića, Lordana Zafranovića...

Među brojnim nagradama koje je dobila su dve Zlatne arene - za glavnu ulogu u "Opkladi" Zdravka Radića, i za epizodni lik alkoholičarke u "Posebnom tretmanu" Gorana Paskaljevića, a 1999. uručena joj je i Nagrade "Pavle Vuisić".





Dušicu Žegarac smo poslednji put gledali na filmu 2002, u "T.T. Sindromu" Dejana Zečevića, i u "Državi mrtvih" Živojina Pavlovića, čiju je konačnu verziju režirao Dinko Tucaković.





Bila je udata za Pedra Franciska de Pina Masana de Amorima, nekadašnjeg stipendistu jugoslovenske vlade, s kojim ima dvoje dece, sina Franciska i ćerku Tatjanu, i dobar deo života provela je u Lisabonu.





"Svi koji su svoj životni vek proveli radeći na filmu, za njih je film postao način postojanja. Nomadski duh, nepredvidljivost, rizik i adrenalin koji takav život podrazumeva je nešto što od nas čini srećne ljude čak i kada smo nesrećni, kada je teško i, čini se, nemoguće izdržati. Rane se lako nanose, teško leče i zarastaju. Ožiljci zauvek ostaju. Kažu da vreme leči rane. To nije tačno. Samo ih pokrivaju "snegovi i šaš"..., govorila je "crna dama sa zvezdanom senkom", kako je opisao kritičar Ranko Munitić, u istoimenoj monografiji.

REDITELj Lordan Zafranović kaže, za "Novosti", da ga je jako rastužila vest o odlasku Dušice Žegarac:

- Izgubili smo legendu. Dušica je bila jedna od najboljih glumica s kojima sam radio, a sarađivali smo u dva filma - "Okupacija u 26 slika", i "Haloa - praznik kurvi". Ona, Stevo Žigon, Neda Arnerić, to su bili glumci koji su umeli da prezentiraju svoje osobenosti, i to je bila nova vrednost na filmu, upravo ta misterija osobenosti, i poruka koju ona šalje na veliko platno. Dušica i ja smo bili i izvanredni prijatelji. Imala je nekoliko sjajnih scenarija, i hteo sam da pravim ženski film po njenim pričama. Do toga, nažalost, nije došlo, jer je proces traženja novca vrlo težak, i posebno mi je žao što sa Dušicom i na taj način nisam sarađivao - ističe Zafranović.

VUKOSAVLjEVIĆ: OLIČAVALA JE TANANOST

MINISTAR kulture Vladan Vukosavljević uputio je telegram saučešća porodici, prijateljima i brojnim poštovaocima preminule glumice, istakavši da ona ostaje značajna figura u istoriji domaće kinematografije.