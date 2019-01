N. JANKOVIĆ | 14. januar 2019. 19:52 | Komentara: 0

ZNAM za balkanski “šmek” ovih prostora. Znam za užasne ratove devedesetih. Moj ugao gledanja na stvari stvorili su prijatelji Srbi, koje sam imao sreću da upoznam tokom godina. Met Dilon (55), večiti “loš dečko” Holivuda, u gostima kod Emira Kusturice, ekskluzivno za “Novosti” otkriva da sve što misli o zemlji u kojoj je, staje u jednu reč - ponos.- Prvi put sam u Srbiji, ali sam Srbe sretao po svetu i neki od vaših sunarodnika su moji sjajni prijatelji. To su bez izuzetka ljudi koji se raduju životu, cene humor i iznad svega - imaju izražen ponos i odvažni su. Iza teških ratnih godina, srpski ponos je ono što kao slika ostaje o jednom narodu. Na to se nadovezuje tradicija i ono iskonsko: ovde u Mećavniku, i to je fascinantno, dočekali su me hlebom, solju, rakijom za zdravicu. To je posebno, drugačije. A onda se ispred mene pojavio muzičar Marko Marković da trubama “oduva” sve ispred sebe. Volim balkansku muziku.