N. JANKOVIĆ | 13. januar 2019.

Tako je "loš dečko" holivudskog filma Met Dilon stigavši u Mokru Goru dao je znak da radni deo festivalskog dana može da se završi. Vatrometom, uz trubače i kuvanu rakiju počeo je onaj paradni i slavljenički, na 12. Međunarodnom filmskom i muzičkom festivalu Kustendorf ispostaviće se - srdačniji, bučniji, sjajniji i uzbudljiviji doček od onog globalnog.













- U Mokroj Gori iracionalno i lucidno dobijaju smisao u spoju prirode i umetnosti. Čisto je od viškova svakodnevice - rekao je Biković, usmeren na period koji sledi - Film "Balkanska međa" imaće premijeru u martu, na 20. godišnjicu NATO agresije. To je film o ratu i heroizmu, iz našeg ugla.





Postoji srpska, pravoslavna Nova godina, sada, 13. januara!? Pa to je sjajno, nikada nisa imao ovako toplu dobrodošlicu, to je neuobičajeno. Ja sam spreman, neka slavlje počne.- Stigao sam na vreme, pred sam doček, a mislio sam da ću zakasniti jer mi se nije dalo da posle leta iz Amerike odmah uskočim u helikopter. Vozili smo se kroz Srbiju, a ja sam bio uzbuđen jer se radujem susretu sa Kusturicom. Volim njegove filmove, zaista.Divno je što ću se sutra, posle slavlja videti sa studentima, taj spoj mladih i ostvarenih autora i umetnika volim - rekao je Dilon, pre nego što će se naći ispred rubača usred praznične fešte - Sebe ne doživljavam kao zvezdu, pa mi prija što su okviri ovog festivala mali, sve je neformalno i daleko ličnije.A praznični dan je počeo uobičajeno za ovdašnje prilike. Prikazan je film "Bliski neprijatelji" Davida Oelhofena, a zatim i "Nežna ravnodušnost sveta" Adilhana Jeržanova. Reditelji su održali radionice za učesnike takmičarskog programa iz desetak država. Sve je još bilo u znaku glumca Serđia Lopeza, kome je uručena "Nagrada za buduće filmove".- Doći na ovu planinu, na jedan festival različit od svih ostalih i dobiti "Nagradu za buduće filmove", to moj život čini neverovatnim i ludim - kaže Lopez, glumac poznat po brojnim, maestralnim ulogama negativaca u evropskoj i američkoj kinematografiji.Kusturica je gosta iznenadio prelogom od kog će, kako profesor reče, njegov "život postati još luđi".- Pozivam te, sasvim zvanično da glumiš u mom sledećem filmu - rekao je Kusturica, a ova vrsta poverenja obradovala je glumca čiji je talenat tražen i skup.Još jedno slavlje dešavalo se u drugom kutku Drvengrada. Glumac Miloš Biković proslavio je svoj rođendan, otkrivši da će se naći među odabranima, koji će u Srbiji biti u prilici da se sretnu sa predsednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom iz čijih je ruku nedavno dobio prestižnu "Medalju Puškina".Za zvezdu sedije "Kasl" Stanu Katić, američku glumicu srpskih korena čije lice svake nedelje vidi oko deset miliona gledalaca, srpski način slavlja je razgalio i kako "krv nije voda", ona je sa suprugom uživala u mokrogorskom spektaklu.Kusturica je pažljivo birao virtuoze sposobne da slavlje učine nezaboravnim, Nova godina je dočekana uz Duvački orkestar Jovana Pavlovića i Marka Markovića, a to je više od muzike: deo identiteta, pitanje suštine balkanaca i zaštitni znak ovog dela sveta.