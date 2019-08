M. S. | 29. avgust 2019. 20:27 | Komentara: 0

BEOGRAĐANKI Mirjani G. (33) koja je na saslušanju priznala da je svoju tek rođenu bebu bacila u kontejner, privremeno je suspendovano starateljstvo nad starijim sinom, sedmogodišnjim I. G. Zvanično starateljstvo nad dečakom preuzeo je Centar za socijalni rad, a on će ostati da živi sa dedom, Mirjaninim ocem R. G. Centar je određen za staratelja i novorođenoj bebi.

Kako nezvanično saznajemo, Mirjanin bivši dečko zatražio je DNK analizu, pa će testom očinstva biti utvrđeno da li je novorođena beba njegova. Ukoliko test bude pozitivan, on će imati mogućnost da zatraži starateljstvo nad novorođenčetom.

Na odluku o oduzimanju starateljstva, nadležni su se odlučili nakon što je Mirjana privedena i određen joj je pritvor od 30 dana, za krivično delo za koje je zaprećena kazna veća od 10 godina zatvora.

Ipak, nezvanično, kako se dete ne bi odvajalo od poznate sredine, odlučeno je da I. G. ostane u porodičnom okruženju. Kada se oduzima starateljstvo, može se doneti odluka da se dete hitno zbrine u hraniteljsku porodicu ili da starateljstvo preuzme Centar za socijalni rad.

Prema ranijim svedočenjima njenih poznanika, Mirjana se porodila sama u kući bez nadzora lekara, u noći između nedelje i ponedeljka. Potom je dete stavila u kesu za smeće i odnela do kontejnera. Bebu je u jutarnjim satima u ponedeljak pronašao Mirjanin sused iz zgrade, Slobodan Cvetković, koji je šetao psa. On je alarmirao policiju i Hitnu pomoć, koja je dete zbrinula u Tiršovoj. Iako je u početku bio zainteresovan da obiđe dete koje je pronašao, Slobodan je ipak od toga odustao zbog prekomplikovane procedure.

- Pomislio sam da bih mogao da odem, ali ipak, to neću uraditi. Uradio sam šta je bilo do mene. Mnogo me je potreslo sve ovo i sada bih želeo da zatvorim ovu priču. Ostalim neka se bave nadležni - kaže Slobodan.

DEČAK OČEVIDAC?

SOCIJALNI radnici razgovarali su sa starijim sinom Mirjane G., čim je ona privedena. Dečak je bio svestan svega što se dogodilo, pa postoji sumnja da je bio i očevidac nemilog događaja.