VISINA SNEGA IZNAD PROSEKA U POSLEDNjIH POLA VEKA

Visina snega koji u Beogradu pada od 22. januara iznad je proseka u poslednjih 50 godina, kažu u Republičkom hidrometeorološkom zavodu.



"Prema podacima u prethodnih 50 godina, prosečna maksimalna visina snežnog pokrivača zabeležena u Beogradu je 26 centimetara, dok je poslednja ''snežna epizoda'', koja je počela 22. januara, donela sneg visine 35 centimetara, do 40 centimetara na periferiji Beograda", kaže za Tanjug direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda Jugoslav Nikolić.



"Generalna ocena je da je od 22. januara zabeležena prosečna količina snega koja nije zabeležena u proteklih nekoliko godina, tačnije od februara 2012. godine", rekao je Nikolić.



U celoj Srbiji visina snežnog pokrivača se kreće od 10 do 40 centimetara, dok je u brdskim predelima od 30 do 50 centimetara.



Kopaonik beleži najveću visinu snežnog pokrivača - 109 centimetara.



Snežne padavine se mere pomoćnu takozvanog snegomernog lenjira u meteorološkom krugu, odnosno u tri tačke, od kojih se uzima srednja vrednost, dodaje Nikolić.



Prema njegovim rečima, visina snega zavisi i od lokalnih oslova - orografije terena, vetra koji stvara nanose, itd.