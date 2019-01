Tanjug | 26. januar 2019. 12:16 |

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da je odavno poznata "bolesna želja" Dragana Đilasa da se po svaku cenu "dočepa" glavnog grada.Vesić je ocenio da bi on to, "ako već ne može na izborima, jer ga narod neće, na silu, na ulici ili šireći laži".Vesić je tako odgovorio Đilasu na poziv SzS-a da gradonačelnik Zoran Radojičić i njegov zamenik podnesu ostavke zato što je, kako primećuje Vesić, pao sneg.On je kazao da može da razume bolesnu želju Đilasa da se dočepa mesta gradonačelnika bez izbora, ali da ne može da razume "bolesnu potrebu" da se raduje svakoj elementarnoj nepogodi ili svakoj nesreći nadajući se da je zbog toga korak bliže vlasti."Zato njegov današnji zahtev pokazuje suštinu njihove politike po kojoj svima treba da bude gore da bi Đilasu bilo bolje. Na njegovu žalost, vlast se dobija i gubi na izborima, a on tu nema nikakve šanse. Zato mu trebaju ulica i nasilje", rekao je Vesić.On je ponovio da Đilas veruje da su zaboravljene 2009, 2011. i 2012. godina kada je za vreme snežnih padavina dok je on bio gradonačelnik bio haos u Beogradu, i upitao se da li je zaboravio kako se 11. decembra 2012. godine izvinjavao građanima zbog kolapsa u javnom prevozu?"Da li se seća kako je 2012. godine pozivao građane da čiste sneg jer gradske službe to nisu bile u stanju da urade? Da li se seća gde je tada nestalo 11.000 dnevnica za ljude koji sneg nisu očistili, a polomili su skoro 3.000 lopata a ostale odneli kući!? Da li se Đilas seća 2011. godine kada je zbog njegove nesposobnosti da očisti Grad policija obustavila saobraćaj na autoputu kroz Grad i preusmerila automobile na obilaznicu na kojoj je došlo do kolapsa a za čije cišćenje je upravo on bio zadužen", upitao je Vesić.Prema njegovim rečima, za vreme Đilasove vlasti, zatvoren je bio autoput za saobraćaj, što se nije desilo nikada od kako je sagrađen."Te 2011. godine za vreme snežnih padavina tom nesposobnjakoviću se desilo da se zaledi čitav Brankov most, pa je bilo više desetina udesa na 500 metara, Požeškom ulicom nije moglo da se prođe kao ni Košutnjakom, Surčin je bio odsečen od Beograda kao i naselja Padinska skela, Vrbovski, Zrenjaninski put, Jabučki rit, a bile su blokirane okretnice u Čingrijinoj, nisu radile linije javnog prevoza prema Učiteljskom naselju i Medakoviću", rekao je Vesić.Vesić je upitao i da li je Đilas zaboravio kako je sa svojim bahatim saradnicima pretio načelniku Zimske službe i vozačima Beograd puta da će da ih hapsi jer nisu dovoljno spustili raonike čisteći ulice?"Te 2011. godine preko 70 linija gradskog prevoza je bilo otkazano i to je najveći kolaps javnog prevoza u Beogradu, a trole su presumeravane. Đilas stvarno misli da smo zaboravili da je dok je bio gradonačelnik ukinuo zimske i letnje gume u GSP i naterao gradskog prevoznika da kupi MS, univerzalne gume", rekao je Vesić.On je da je "Đilas tada imao sreću jer je opozicija bila odgovorna i nije ga prozivala zbog elementarnih nepogoda i činjenice da je pao sneg, već zbog malverzacija koje je izvršio dok je bio gradonačelnik".