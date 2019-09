Novosti Online | 11. septembar 2019. 08:00 | Komentara: 0

Hurgada je vrlo popularno letovalište Egipta, sa širokom ponudom hotela, kojom pokriva baš svačije potrebe. Turisti mogu da biraju između porodičnih hotela sa sadržajima prilagođenim najmlađima, i hotela mirnije atmosfere, stvorenih za one koji žele privatnost sa svojim prijateljima, ili romantični beg u paru.Danas bismo vam preneli priču o jednom posebnom hotelu, koji je uvek topla preporuka za sadržajan porodičan odmor. Desert Rose Resort 5* nalazi se desetak kilometara od centra Hurgade , u njenom južnom delu. Čarobno lepa bašta, ukrašena mirisnim i raznobojnim cvećem, vodi do peščane lagune duge čitav kilometar, a pored nje još dve plaže na otvorenom moru, sa kojih se simpatičnim mostićima stiže do bara za osveženjem u vidu pića sladoleda, ili užine. Manji deo plaže je sa koralnim grebenom, koji će biti interesantan onima koji su zaljubljeni u posmatranje podvodnog sveta, ili onima koji to još nisu iskusili, a imaju želju, a tu su naravno i bazeni za odrasle i decu.Hotel Desert Rose 5* raspolaže sa više od 900 smeštajnih jedinica, podeljenih u 9 zgrada, svaka u sasvim drugačijem ambijentu i okruženju, pa svaki gost nakon boravka u hotelu ima potpuno jedinstveno iskustvo. Kako uvek teži da se unapređuje i ulepšava, Desert Rose 5* se ove godine može pohvaliti sveže renoviranim „Superior“ sobama, sa pogledom na cvetno šarenilo bašte. Hotelski kompleks je već godinama omiljen među posetiocima Hurgade jer ima odličan odnos cene i kvaliteta usluge, pa mu se gosti rado vraćaju. Zahvaljujući all inclusive konceptu hotela, nećete morati da brinete da će nešto da vam nedostaje i moći ćete potpuno da se opustite, dok uslužno osoblje brine o vama.Uživaćete u raznovrsnim zalogajima u glavnom hotelskom restoranu „Palm“, ili u nekom od a la carte restorana, sa italijanskom i libanskom kuhinjom ili ribljim specijalitetima, koje svaki gost ima mogućnost da isproba, s obzirom da može izabrati jedan a la carte restoran dnevno besplatno. Uz sve navedeno, čekaju vas osvežavajući napici i zaslađenje u barovima koji se nižu duž cvetne bašte. Tu su i brojne aktivnosti, od akva parka, fitnesa, joge i raznih sportskih terena.Ukoliko priželjkujete pravi porodični odmor, hotel Desert Rose 5* je sa svojim brojnim sadržajima idealan izbor za vas. Organizovane su brojne zanimacije u pogledu animacije, kako za odrasle, tako naravno i za one najmlađe. Veliki bazeni, tobogani, i specijalan dečiji klub „Ružica“, vođen na srpskom jeziku, baziran na igri, zabavi i učenju u onom najlepšem uzrastu dece, kada sa entuzijazmom otkrivaju svet oko sebe. Sve je to radost za decu, ali i za njihove roditelje koji time mogu da “ukradu” malo vremena da se i sami odmore i relaksiraju. Mališani će na taj način potpuno uživati u letu, ali i vi ćete uživati da ih vidite širokog osmeha.Najmlađi članovi vaše porodice će sigurno dugo i sa radošću prepričavati letovanje u hotelu Desert Rose Resort 5* , a ono što je najbolje je da ovaj hotel pripada kategoriji „dvoje dece gratis“ , pa deca do čak 14 godina borave u hotelu sasvim besplatno, što je, složićete se, dodatna pogodnost za svakog roditelja.Leto vas čeka u Egiptu u svako doba godine, a na vama je samo da odredite datum kada ćete se uputiti ka ovoj egzotičnoj destinaciji. Zatim možete pristupiti lakoj i brzoj online rezervaciji , na zvaničnom sajtu agencije „1 A Travel“, ili potražiti dodatne informacije putem kontakt centra – 011/655 78 00.