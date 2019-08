21. avgust 2019. 08:00 | Komentara: 0

Na samo pet kilometara od aerodroma i starog centra Hurgade, u Memši, novijem gradskom jezgru, nalazi se hotel dobro poznatog lanca, na jednoj od najlepših plaža Hurgade. Hilton Hurghada Resort 5* , među najpopularnijim je hotelima od pet zvezdica, kad je u pitanju odabir hotela za letovanje u Hurgadi .

Hotelski kompleks se sastoji od dva dela - glavne zgrade, sa jedne strane ulice, i dela sa vilama, sa druge strane šetačke ulice u Memši. Oba dela ušuškana su u raskošno uređene vrtove, u kojima se u nekoliko fontana odomaćilo jato malih ptica. Hilton, kao nadaleko čuven brend širom planete, garantuje besprekornu uslugu, ukusnu hranu po svetskim standardima i izuzetno ljubazno osoblje.

Veliki plus i prednost u odnosu na mnoge druge, slično rangirane hotele u Hurgadi , jeste predivna peščana plaža, odlično uređena i povezana sa simpatičnom marinom. Gosti hotela mogu uživati u kupanju i sunčanju, bez doplate za suncobrane i ležaljke, a predveče prošetati marinom ili se počastiti večerom u ribljem restoranu u okviru iste te marine.

Svi tipovi soba poseduju kllima uređaj, TV i balkon ili terasu. Neke od soba ( Club Room 2nd line ) nalaze se preko puta ulice i glavne zgrade. One imaju 36m² i pogled na predivan vrt, kao i balkon/terasu. Ostale sobe mogu imati pogled na baštu, bazen ili more i nalaze se u glavnoj zgradi. Posebna ponuda su Premium sobe, renovirane krajem prošle godine, gde goste dočekuje korpa sa voćem, mogućnost za kasni check out i wi-fi . Hilton Hurghada Resort 5* nudi uslugu all inclusive , što podrazumeva izbor više jela, po principu samoposluživanja za sva tri glavna obroka, koji se služe u glavnom hotelskom restoranu „Pebls“. Uz doplatu, moguće je rezervisati svoj sto za ručak ili večeru i u jenom od a la carte restorana. Na raspolaganju su riblji i restoran italijanske kuhinje. Osim glavnih obroka (doručak, ručak, večera), hotel gostima nudi i kasni doručak, popodnevnu užinu, sladoled i kasnu večeru, kao i dečiji meni, namenjen najmlađima. Konzumacija pića, osim uz obroke u glavnom restoranu, moguća je u nekom od brojnih barova: lobi bar, bar na plaži, bar na bazenu, sport bar ili orijentalni. Pića koja su obuhvaćena ovom uslugom su: određena domaća alkoholna i bezalkoholna (voda sa dispanzera, sokovi, filter kafa, čaj, vino, pivo i žestoka pića).











U svom sastavu, hotel Hilton Hurghada Resort 5* ima čak četiri bazena. Dva su otvorena, sa delom za decu, a bazen sa akva parkom ima tri tobogana za odrasle i devet za decu. Kao opcija postoji i zatvoreni bazen, u delu hotelskog kompleksa sa vilama. Ostali sadržaji koji su na raspolaganju gostima hotela, a da su uključenu u all inclusive koncept, su: dečiji klub, odbojka na plaži, fitnes, teretana i stoni tenis. Gosti hotela u delu kompleksa sa vilama, mogu koristiti veći deo sadržaja u glavnoj hotelskoj zgradi, a od dodatnih sadržaja u ponudi su još i spa i wellness sadržaji (sauna, đakuzi i masaža), health klub, wi - fi , centar za ronjenje i sportove na vodi, kao i lekar i apoteka.















Ukoliko izaberete hotel

Hilton Hurghada Resort 5*

za vaše leovanje, doživećete prelepe nijanse tirkiznih boja Crvenog mora i ništa manje dobru uslugu hotela, a ako želite da detaljno proučite ponudu za

Egipat

, ili

Tursku

i

Kipar

, obavezno posetitie zvaničan sajt agencije „1 A Travel“, na kom možete i napraviti

online

, nakon što odluka padne na neki od hotela iz široke ponude agencije. Sve dodatne informacije možete dobiti putem kontakt centra – 011/655 78 00.

