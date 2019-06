19. jun 2019. 08:00 | Komentara: 0

Turska je zemlja koja zaista ima da ponudi sve. Toplo more i klimu, prirodne lepote, od planina, jezera, pa do obala četiri mora

Turska je zemlja koja zaista ima da ponudi sve. Toplo more i klimu, prirodne lepote, od planina, jezera, pa do obala četiri mora.Mnogi su osvajači prošli njenom teritorijom, pa su i mnoge kulture ostavile svoj trag. To je uticalo na sve segmente života današnje Turske , između ostalog i na vrlo raznoliku kuhinju.Danas bismo samo zagolicali maštu pričom o najpoznatijim ukusima turske kuhinje, a vama bismo prepustili da u poseti ovoj divnoj zemlji uživate u svim njenim blagodetima.Da bi se pripremili za obrok, Turci imaju običaj da se osveže rakijom, koja se pije pomešana sa vodom, pa zbog bele boje koju poprimi nosi i naziv „lavlje mleko“. Dobro je nazdraviti uz „šerefe“ (živeli na turskom), a potom započeti jelo turskim belim sirom koji se odlično uklapa uz kofte, nešto najsličnije našim ćevapima.Bilo da za glavno jelo isprobate čorbu od crvenog sočiva, punjene paprike ili musaku na turski način, odabir dezerta će vam zadati slatke muke. Kraljica turskih kolača je svakako baklava, najlepša i najpopularnija sa pistaćima, a možete izabrati i sa čokoladom ili orašastim plodovima.Topla je preporuka i kunefe, slatkiš punjen slatkim sirom, koji se služi dok je još topao, prelivem šerbetom i posut pistaćima. Da bi sva ukusna hrana dobro legla, tradicija je naručiti tursku kafu, koja može biti sade (bez šećera), orta (srednje slatka) ili šekerli (sa šećerom). Turci takođe vole da piju čaj u velikim količinama, čak i više nego kafu, pa ćete, nezavisno od godišnjeg doba, uvek biti ponuđeni čajem koji se služi u malim čašama, simbolično u obliku lale.Ako smo vam otvorili apetit, pravo je vreme da se uputite u Tursku , a najbolje vreme za to je upravo sada, u letnjim mesecima. Turska definitivno i ove godine prednjači po broju hotela odlične usluge i sadržaja, a naša današnja preporuka je hotel u Beleku , letovalištu poznatom po golfu i najluksuznijim hotelima Antalijske regije.Na samo šest kilometara od Beleka i na samoj plaži nalazi se Kaya Palazzo Golf Resort 5* . Očarava već na prvi pogled svojom atraktivnom i modernom arhitekturom, i mami na prepuštanje njegovom komforu, luksuzu i raskoši.Kompleks je sa prefinjenošću dizajniran od strane svetski poznatog arhitekte, što je dokaz da se o svakom detalju u hotelu vodi računa. Posebna pažnja je skoncentrisana na uživanje gostiju, za šta je dokaz spa centar koji se prostire na 3.500 m2, zatim sobe sa pogledom na more i peščanu plažu, Mini klub za najmlađe, smeštajne jedinice sa direktnim izlazom na bazen, a pored glavnog restorana, još čak pet a la carte restorana (libanski, azijski, italijanski, riblji i “Steak-House”).U hotelu Kaya Palazzo Golf Resort 5* decu očekuje magično iskustvo, u kom će se osetiti kao mali prinčevi i princeze. Neograničene količine zabave u akva parku i svakodnevim aktivnostima, vođenim od strane profesionalnih instruktora, ispuniće njihovo vreme na najkreativniji način.Razviće svoju maštu gledajući dečje predstave tokom prijatnih večeri ili će se zabaviti u mini disku. Svaki dečiji program je osmišljen da bi pozitivno uticao na razvoj mališana i stvorio lepe uspomene sa letovanja.Kaya Palazzo golf klub je nezaobilazna stanica za ljubitelje golfa. Nalazi se među zelenilom borove šume i konstruisan je po uzoru na najprestižnije golf terene u svetu. Teren poseduje 18 rupa i mesto je zabave mnogim posetiocima koji žele da spoje odmor i aktivnosti u prelepom okruženju Beleka Nema boljeg opuštanja za telo i duh od tretmana u spa centru. Hotel Kaya Palazzo Golf Resort 5* ima spa centar koji se prostire na 3.500 m2 i u ponudi ima najrazličitije tretmane, od turskog kupatila, saune pa do snežne fontane. Poseduje 20 prostorija za masažu, a pored toga i đakuzi i zatvoren bazen. Svi znamo koliko je bitno uvek voditi računa o lepoti i zdravlju, pa čak i tokom odmora. Zato su gostima na rapolaganju razni tretmani kože, terapeutske masaže, kao i tai i ajurveda tretmani.Letnje vibracije u Turskoj su već uveliko počele, pa je vreme da se odazovete pozivu toplog mora i sunčanih plaža. Posetite zvaničan sajt agencije „ 1 A Travel “ na kom ćete naći sve detaljne informacije o letnjim destinacijama, ili pozovite kontakt centar na 011/655 78 00, tu smo za sva pitanja.(PR)