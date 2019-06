17. jun 2019. 08:00 | Komentara: 0

Bilo da tražite destinaciju na kojoj ćete se potpuno opustiti, ili ipak mesto na kom ćete se dobro provesti, Bodrum će vam pružiti sve što ste zamislili. Neodoljivi grad u luci, elegantan i luksuzan, ali istovremeno i tradicionalan i istorijski, prijatno će vas iznenaditi.Sa svojim kristalnim morem, Bodrum se prostire duž Egejske obale, na samo 20 minuta od grčkog ostrva Kos. Pravi dragulj i novina u agenciji „1A Travel“ , koji vam preporučujemo da posetite da biste se i sami uverili u njegove lepote.Prošetajte slatkim malim ulicama Bodruma, pravim mirisnim alejama, uz čije se ušuškane plavo-bele kućice penje cveće božanstvenih boja. Pravi raj za pravljenje savršenih fotografija, koje ćete poneti sa sobom kao uspomenu sa nezaboravnog odmora.Utonite u udobne ležaljke na beskrajno dugim plažama, pokraj barova koji će vam pružiti osveženje u vrelim letnjim danima. Ne propustite da posetite istorijske znamenitosti Bodruma , kao što je tvrđava svetog Petra, koja se ponosno uzdiže na mestu na kom se susreću Egejsko i Sredozemno more, kao i jedno od 7 svetskih čuda antičkog sveta, Mauzolej u Halinkarasu. U večernjim satima možete videti onu drugu, zabavnu stranu Bodruma i osetiti atmosferu bogatog noćnog života, uputiti se ka nekom primamljivom restoranu ili izdvojiti vreme za kupovinu u šarenolikim prodavnicama koje nude sve od suvenira i odeće, pa do ručno pravljenog nakita. Za potpuni užitak je tu veliki izbor komfornih i luksuznih hotela, a na vama je samo da izaberete onaj koji je baš po vašoj meri.Mi bismo posebno istakli hotel koji pruža doživljaj kao iz filma!Ovako nešto doživećete jedino u hotelu The Bodrum By Paramount H&R 5* , koji će vam pružiti sve što ste zamišljali, pa i više od toga. Da hotel odiše luksuzom govori i sam naziv usluge koji nudi, luxury all inclusive. Šta to znači? To znači da je posebna pažnja posvećena svakom gostu i njegovim očekivanjima, da u hotelu koji se prostire na 110 000 m2 imate bezbroj mogućnosti, sa pravim holivudskim doživljajem na dohvat ruke. Za nezaboravno iskustvo, hotel u ponudi ima potpuno autentičan spa centar, u kom možete birati između najrazličitijih tretmana, koji će biti pravi lek za vašu dušu i telo. Svaki momenat proveden na odmoru treba da bude specijalan, pa je veliki trud uložen i u umetnost spremanja hrane. Pored glavnog restorana sa veoma bogatim i sofisticiranim menijem, hotel nudi i 3 a la carte restorana, od kojih je svaki dizajniran sa puno ukusa i stila. Bitno je naglasiti i da se hotel nalazi na odličnoj lokaciji, na desetak kilometara od centra Bodruma , pa lako možete istražiti lepote ovoga grada.Upoznajte se što bolje sa letnjim ponudama posetom zvaničnog sajta agencije „1 A Travel“ , pronađite svoju idealnu destinaciju i napravite rezervaciju brzo i lako na samom sajtu, ili ukoliko imate još neku nedoumicu, pozovite kontakt centar na 011/655 78 00 i rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja.