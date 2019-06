03. jun 2019. 08:00 | Komentara: 0

Na oko 20 kilometara od centra Antalije i aerodroma, nalazi se hotel Swandor Topkapi Palace 5*, inspirisan Topkapi palatom u Istanbulu, za pravi sultanski ugođaj. Dizajniran u osmanskom stilu, odvešće vas u svet orijenta i velelepnih palata, koje odišu duhom bogatstva nekadašnjeg Osmanskog carstva. Hoteljedan od najimpresivnijih kompleksa Mediteranske obale u, renoviran je prošle godine. Između ostalog, raspolaže sa 908 soba, glavnim restoranom „Hunkar“, 3 a la carte restorana, 7 barova, diskotekom.Ovaj potpuno specifičan hotel otvoriće vam vrata svojih komfornih i odlično opremljenih soba, za užitak u usluzi visokog nivoa, jer osoblje hotela posvećuje svu svoju pažnju ispunjavanju želja svojih gostiju. Uz mir, udobnost i gostoprimstvo, opustićete se kao u svojoj kući. U sklopu hotela postoje različiti tipovi soba, od toga 587 standardnih soba, koje imaju balkon, sef, mini bar (dopunjava se svakodnevno), satelitsku TV sa muzičkim kanalima, set za kafu i čaj i Wi-fi.Posebna ponuda hotela susobe, koje su renovirane 2018. godine. Nalaze se u 5. bloku, veličine su 34m², a sastoje se od jednog bračnog kreveta i kreveta za jednu osobu. Hotelmisli i na porodice sa decom, pa u svojoj ponudi ima i smeštajne jedinice prilagođene baš za takve goste. Naime, tu su Deluxe superior sobe, namenjene isključivo porodicama sa dvoje dece, kao i Family sobe, koje su duplex sobe veličine 59m2, na dva sprata. Na donjem spratu postoji terasa i jedan bračni ili dva odvojena kreveta, a na gornjem su dva odvojena kreveta. Sve porodične sobe se nalaze na višim spratovima.Uz izvanrednu ultra all inclusive uslugu, možete uživati u gurmanskim specijalitetima, putujući kroz najrazličitije i potpuno jedinstvene ukuse. Pažljivo probrani zalogaji, zahvaljujući znanju i iskustvu osoblja, predstavljaju poslasticu za sva vaša čula, kao prava umetnost na tanjiru. Ukoliko ste već isprobali sva čuda turske kuhinje, tu su i a la carte restorani, svaki sa različitim konceptom i raznovrsnim jelima svetskih kuhinja. Alkoholna i bezalkoholna pića, kafe i čajevi, topli ili hladni napici, sve u ponudi ultra all inclusive koncepta, pružaju vam dodatni užitak u trenucima opuštanja na 250 metara dugoj peščanoj plaži ili na bazenu.Za aktivniji deo odmora,pružiće vam celodnevnu radost uz mnogobrojne sportske i zabavne aktivnosti. Hotel privlači ljubitelje sporta sa aktivnostima kao što su biciklizam, aerobik, vodeni sportovi, tenis, odbojka na plaži, kao i moderno opremljen fitnes centar i mnoge druge aktivnosti. Oni najmlađi uživaće u zabavnim i edukativnim programima u dečijem mini klubu, na igralištu, bazenu, bioskopu ili mini disku. Hotel se može pohvaliti akva parkom sa 8 tobogana (od toga 5 tobogana za odrasle), centralnim otvorenim bazenom, bazenom sa talasima, relaks i zatvorenim bazenom sa đakuzijem i bazenom za decu sa akva parkom.Ako ste odlučili da odbacite sav stres koji vas je pratio tokom godine i osvežite se u relaksirajućoj atmosferi, to možete učiniti u spa centru hotela i izabrati neki od tretmana u turskom kupatilu, sauni ili đakuziju.Ukoliko je ove godine vaš izbor za letovanje, nećete se pokajati ako odete u hotel, pravu palatu, kao iz bajke. Da biste što lakše doneli odluku za vaš savršen odmor, posetite zvaničan sajt agencije “1 A Travel” klikom na, gde se možete informisati o svim detaljima, a što je najbolje, i napraviti rezervaciju iz udobnosti vašeg doma ili kancelarije.(PR)