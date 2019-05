29. maj 2019. 08:00 | Komentara: 0

SVI već sa nestrpljenjem čekamo tople, sunčane dane, u kojima ćemo napokon iz ormana izvući laganu letnju garderobu i bezbrižno se uputiti ka nekoj od prelepih destinacija za odmor. Zato je pravo vreme da krenemo u susret letu i dobro se pripremimo za velike doze uživanja! Ukoliko ste ljubitelj Turske i Egipta, već tradicionalno najinteresantnijih letovališta našim turistima, a uz to putujete sa porodicom, na pravom ste mestu. Danas ćemo vam preporučiti pristupačne hotele koji su u kategoriji „dvoje dece gratis“ , i samim tim su pravi izbor za porodični odmor.





Ako je vaš odabir za ovogodišnje letovanje Egejska regija, odličan je izbor all inclusive hotel Costa Blu 4*, lociran na 3 kilometara od centra Bodruma, u Gumbetu, koji je uvek zanimljiv turistima koji vole da prošetaju van samog kompleksa hotela. Ovo živahno mesto, na zlatnoj plaži, nekada je bilo mirno.



Međutim, kada je ovaj rajski zaliv, između planina sa borovim šumama, i svetlucavog plavog mora otkriven, velikom brzinom je postao veoma posećeno mesto od strane turista, sa mnoštvom hotela, barova, kafića, prodavnica. Upravo je ovo razlog da izabere Costa Blu Hotel 4* za vaš odmor, jer ćete spojiti sunčanje, šetnje na plaži i zabavu. Hotel je ušuškan u prijatnoj intimnoj atmosferi, u lepo uređenoj bašti, sa izlazom na privatnu plažu. Sačinjen od niza manjih smeštajnih jedinica, odiše toplinom i opuštenim morskim duhom. Gostima su na raspolaganju bazen sa toboganom, stoni tenis, pikado, bilijar, a za decu dečiji klub, animacije i igralište.





Za one koji su ipak odlučili da leto provedu u Antalijskoj regiji, preporučujemo dva hotela iz istog lanca, Maya World Imperial 4*, na oko 12 kilometara od Kemera, u mestu Beldibi, i Maya World Beach Hotel 4* koji se nalazi 30 kilometara od centra Alanje. Hoteli koji zahvaljujući kvalitetnoj usluzi i komfornim prostorijama odišu toplom atmosferom doma. Nude all inclusive uslugu koja u svako doba porazumeva srdačno i prijateljsko osoblje, koje je uvek spremno da podredi sve prijatnom boravku gostiju u hotelu. Kompleksi su prepoznatljivi po modernoj arhitekturi, i gledaju na smirujuće plave boje Mediterana. Nalaze se nadomak privatne plaže, i imaju raznoliku ponudu smeštajnih jedinica sa pogledom na baštu ili more, opremljenih mini barom, sefom, klimom i svim potrepštinama koje čine vaš odmor ugodnim i bezbrižnim. U bašti hotela su bazeni, sa lepo uređenim prostorom za sunčanje, a za dečiju zabavu tu su dečiji bazeni sa toboganima.

Naravno, uživanje je potpuno uz SPA centar sa turskim kupatilom, saunom i masažama. Poznato je da se u Turskoj ne može odoleti preukusnoj hrani, a toga u ovim hotelima nikako ne manjka, pa pored glavnih obroka, možete da iskoristite i bar na bazenu tokom celog dana, ukoliko poželite da prezalogajite među obrocima.









Mnogobrojne su aktivnosti koje možete izabrati tokom dana, od stonog tenisa, odbojke na plaži, mini fudbala, do aerobika, pikada, vaterpola, gimnastike u vodi. U večenjim satima se organizuju razni programi, takmičenja i animacije. Ono to je veliki plus ukoliko sa sobom vodite decu, jeste mini klub i igralište u prirodnom okruženju bašte, pa će vaša deca imati zanimaciju tokom celog dana. Zaista je sve pripremljeno za nezaboravno letnje iskustvo cele porodice.







Za ljubitelje egzotičnijih krajeva, kao što je Egipat, tu je jedan od najpoznatijih hotela u Hurgadi, u blizini nove marine, Sunny Days El Palacio 4*. Specifičan po tome što je izgrađen u obliku lagune, i samim tim iz svake prostrane i udobne sobe pruža fenomenalan pogled na Crveno more, hotel je savršen za one koji žele da spoje zabavu i opuštanje. Nalazi se na dugačkoj laguni, čiji oblik i prati, a osim lagune poseduje i deo sa koralnim grebenima, sa najraznobojnijim podvodnim svetom, što čini idealnu priliku za ronjenje, nezaobilazno iskustvo u Egiptu. Pored zaista bajkovitog Crvenog mora, možete se osvežiti i u bazenu smeštenog pored lagune, tako da je baš sve na dohvat ruke gostiju.



Ukoliko sa sobom vodite najmlađe članove porodice, u hotelu će ih sačekati svakodnevna zabava, s obzirom da je hotel 2017. godine svojim sadržajima dodao akva park, te je za svaku preporuku za porodičan odmor. Pored mnoštva tobogana, tu su i dva kluba za decu, igralište i mini disko. Podrazumeva se, hotel nudi all inclusive uslugu, pa su vam sva uživanja u hotelu na raspolaganju tokom celog odmora, od internacionalne do tradicionalne orijentalne kuhinje, mnogih barova sa osveženjem, diskoteke sa animacijama i još dugačke liste sadržaja.

Za dodatne informacije o hotelima, ali i širokoj ponudi agencije „1 A Travel“, posetite zvaničan sajt agencije, ili pozovite kol centar na 011/655 78 00.

