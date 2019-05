27. maj 2019. 08:00 | Komentara: 0





Danas vas vodimo u Bodrum i Marmaris, dva božanstvena grada na Egejskoj obali Turske. Ova dva letovališta svake sezone ugoste veliki broj turista i ljubitelja ove regije, a velika je radost da se prvi let u ovoj sezoni bliži, pa preporučujemo da ugrabite svoja mesta što pre, jer 8. juna prva grupa poleće! Ako ste od onih koji ne vole da ustaju rano, divna je vest da je let iz Beograda u 12 časova, pa ćete na more stići naspavani i puni energije za kupanje i sunčanje.

Večita dilema pri planiranju letovanja je koji hotel izabrati, a da ispuni sva vaša očekivanja, jer svaki dan na odmoru je dragocen i treba iskoristiti najbolje moguće. Da bismo vam olakšali ovu dilemu, predstavićemo vam dva najpopularnija hotela u Bodrumu i Marmarisu, u ponudi agencije "1 A Travel".

Na samoj obali Egejskog mora, nalazi se Diamond of Bodrum 5*, kao što mu i samo ime kaže, hotel koji je zaista dijamant Bodruma. Preko puta male, mirne ulice, nalazi se privatna, peščano-šljunkovita plaža hotela, koja se lagano spušta i dodiruje osvežavajuće more. Ako volite odmah da uskočite u morske dubine, tu je i pontonski dok, sa kog se direktno ulazi u duboku vodu. Hotel ima nekoliko barova, od kojih je svakako najinteresantniji onaj na krovu, sa neprocenjivim pogledom preko plaže, sve do jahti koje se šepure uz obalu.

U skladu sa svim standardima hotela od 5 zvezdica, Diamond of Bodrum 5*nudi uslugu i sadržaj odličnog kvaliteta, a zaposleni će se uvek naći gostima, da pomognu u svakoj situaciji. Iz lepo uređenih soba pruža se neverovatan pogled pravo na more, i Bodrumski zaliv prepun jahti, guleta i raznih drugih brodića, kao i na Bodrumsku tvrđavu i poluostrvo, na kome se nalaze prepoznatljive vetrenjače, nezaobilazne turističke atrakcije Bodruma. U okviru samog kompleksa su bazeni za odrasle i decu kao i dečiji klub, zahvaljujući čemu će deca uvek biti animirana i moći će da razvijaju svoju kreativnost sa profesionalnim animatorima.

Dok vaša deca uživaju u programu, vi imate priliku da iskoristite odmor do maksimuma i opustite se u tradicionalnom turskom kupatilu u spa centru, u okviru kog su sauna, parno kupatilo i hamam u severoafričkom stilu, jer nakon cele godine obaveza zaslužujete da izdvojite vreme samo za sebe. Oni koji ipak vole aktivnosti na odmoru, mogu dan započeti u teretani ili iskoristiti jedinstevnu priliku da isprobaju sportove na vodi i probude adrenalin u sebi. Diamond of Bodrum 5* sa all inclusive uslugom pruža sve što vam je potrebno za udobnost u svakom smislu, pa i kad je u pitanju hrana. Pored glavnih obroka, možete se uvek poslužiti čajem, dezertima, užinama, ili u baru predahnuti uz osvežavajući koktel.

Najveći adut hotela Diamond of Bodrum 5*je odlična lokacija, na samo 15 minuta lagane šetnje od centra Bodruma. Lepo uređeno šetalište vodi do centralne zone grada, prepune radnji sa raznolikom robom, koju preporučujemo da kupujete uz cenkanje. Odlična prilika da istražite jedan od najlepših gradova Turske, jer Bodrum zaista ima šta da ponudi. Uz obalu se nalaze mnogobrojne zanimljivosti za celu porodicu, kao i svetski poznati istorijski lokaliteti koji su kolevka mediteranske civilizacije. Diamond of Bodrum 5*će vam u svom punom sjaju pružiti bazu za obilaske svih prelepih predela ovoga grada, što je za sve ljubitelje istraživanja prava radost. Ukoliko vam sve ovo zvuči primamljivo, još uvek je moguće da baš ovaj hotel bude vaše mesto pod suncem, i to po ceni već od 499€.

Među lepotama Marmarisa, nadomak šetališta ukrašenog kafićima i restoranima, kao i svih važnih lokacija u gradu, nalazi se jedan gradski hotel, koji se izdvaja po odličnoj usluzi, Elegance Hotel 5*. Ovde ćete zasigurno napuniti baterije, nakon što ste tokom godine naporno radili i zaslužili da se napokon opustite. Uživaćete na prostranoj, peščano-šljunkovitoj plaži, sa drvenim pontonom, uz vaš omiljeni koktel u kafiću, ili baru na plaži. Plivaćete u savršeno čistom moru, ili ćete se možda upustiti u neke vodene sportove koji su u sklopu ovog hotela. Predahnućete u luksuznim sobama sa pogledom na zelenu baštu, dok do vas dopire osvežavajući miris mora.

Elegance Hotel 5* se u okviru svog besprekornog gostoprimstva može pohvaliti all inclusive uslugom. Sastoji se od tri bloka, poseduje 193 smeštajne jedinice, dva restorana, a la carte restoran i 5 barova. Pored svih uživanja u hotelu, treba iskusiti nešto što je svojstveno turskoj kulturi, a to je tursko kupatilo, odnosno hamam. Doživećete nešto sasvim novo i osetiti orijentalnu atmosferu u potpunosti.



Za opuštanje tu su i sauna, đakuzi, parno kupatilo, masaže i razni tretmani lica i tela. Hotel poseduje dva otvorena bazena, jedan sa organizovanim animacijama i drugi relaks bazen, u mirnijoj atmosferi. Od ostalih aktivnosti koje se mogu naći u hotelu tu su: veliki broj vodenih sportova, bilijar, Playstation soba i razne animacije u toku dana i večeri. Ukoliko sa sobom vodite mališane, neće im biti dosadno, jer svoje vreme mogu provesti u dečijem klubu, bazenu, na igralištu, ili učestvovati u raznim dnevnim animacijama. Za prvi polazak su tu posebne pogodnosti, pa se cene za ovaj hotel kreću već od 579€.

Za još divnih ponuda posetite zvanični sajt turističke agencije "1 A Travel" ili pozovite call centar na 011/655 78 00.

