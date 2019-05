Novosti online | 20. maj 2019. 08:00 | Komentara: 0

Kada razmišljate o odmoru za vašu porodicu najbitnije vam je da izaberete kvalitetan hotel u kom će vašoj deci uvek biti zanimljivo, ali i da smeštaj u hotelu bude pristupačan? Da bi izašli u susret svojim gostima, mnogi hoteli u ponudi imaju gratis smeštaj za decu, u nekima čak i do uzrasta od 15 godina. Turistička agencija „1 A Travel“ u skladu sa tim ima široku ponudu u popularnoj kategoriji „dvoje dece gratis”. Mi bismo danas izdvojili jedne od najtraženijih hotela u Beleku, Marmarisu i Hurgadi, 3 veoma različite destinacije, ali sa podjednako kvalitetnom ponudom za porodična putovanja.

Jedan od svakako najlepših kompleksa u Beleku je hotel IC Santai Family Resort , u kom je omogućen boravak za dvoje dece uzrasta do 15 godina potpuno besplatno. Nalazi se na svojoj plaži, na 1,5km od mesta Kadrije i 7km od samog centra Beleka. Hotel pruža ultra all inclusive uslugu, u okviru koje su pored glavnog restorana, gostima na raspolaganju i 6 a la carte restorana različitih svetskih kuhinja, 6 barova, diskoteka i kafe. Za plivanje i sunčanje, tu je prelepa 300m duga peščana plaža hotela, koja je okružena raznolikim zelenilom, što predstavlja poseban ugođaj i upotpunjuje već nestvarnu sliku tirkiznog mora. Ukoliko nekome slana voda slučajno dosadi, hotel ima otvoreni i zatvoreni bazen, relaks i bazen sa animacijama i toboganima, pa svako može da nađe ono što baš njemu odgovara. Na najmlađe se posebno mislilo, pa su za njih tu dečiji bazeni, akva park sa toboganima, park prirode, igralište, igraonica, dečiji restoran i mnogi drugi sadržaji koji će njihov boravak u ovom hotelu učiniti nezaboravnim.

Hotel IC Santai Family Resort ima ukupno 464 sobe, od standardnih do kraljevskih apartmana, a poslednjim renoviranjem, u ponudi hotela i agencije „1 A Travel“ su i nove Swim up sobe, koje predstavljaju nešto posebno. Ove sobe se nalaze na prostoru između glavne zgrade i plaže, imaju direktan ulazak u bazen sa terase soba, što je posebno interesantno gostima hotela. Ove sobe su idealne za odmor jedne porodice sa većim brojem članova, ili više porodica koje putuju zajedno na odmor.



IC Santai Family Resort

Još jedan poseban hotel koji se izdvaja po odličnoj usluzi jeste Elegance Hotel 5*, na Egejskoj obali Turske. Na samo 3km od centra Marmarisa, pronaći ćete svoju oazu mira i napunićete baterije, nakon što ste tokom godine naporno radili i zaslužili da se napokon opustite. Uživaćete na toploj peščanoj plaži sa drvenim pontonom uz vaš omiljeni koktel, plivaćete u savršeno čistom, plavom moru, ili ćete se možda upustiti u neke vodene sportove koji su u sklopu ovog hotela. Predahnućete u luksuznim sobama sa pogledom na zelenilo, dok do vas dopire osvežavajući miris mora.



Elegance Hotel 5*

Elegance Hotel 5* se u okviru svog besprekornog gostoprimstva može pohvaliti all inclusive uslugom. Sastoji se od tri bloka, poseduje 193 smeštajne jedinice, dva restorana, a la carte restoran i 5 barova. Za opuštanje tu su tursko kupatilo, sauna, đakuzi, parno kupatilo, masaže i razni tretmani lica i tela. Hotel poseduje dva otvorena bazena, jedan nadomak plaže i drugi sa barom, koji je izdvojen u zasebnom delu hotela. Od ostalih aktivnosti koje se mogu naći u hotelu tu su: veliki broj vodenih sportova, bilijar, Playstation soba i razne animacije u toku dana i večeri. Najmlađima nikako neće biti dosadno, jer svoje vreme mogu provesti u dečijem bazenu, dečijem klubu, na igralištu ili učestvovati u raznim dnevnim animacijama. Posebna pogodnost postoji za decu uzrasta do 7 godina, koja u ovom hotelu imaju gratis smeštaj.

Na samo 5km od aerodroma i starog centra Hurgade, u Memši, novijem gradskom jezgru Hurgade, nalazi se Hilton Hurghada Resort 5*, naša preporuka za hotel sa pet zvezdica u Egiptu, iz čuvenog, svetski poznatog lanca Hilton. Hotelski kompleks se sastoji iz dva dela – glavne zgrade, sa jedne strane ulice, i dela sa vilama, sa druge strane šetačke ulice. Oba dela hotelskog kompleksa ušuškana su u raskošno uređene vrtove, u kojima se u nekoliko fontana odomaćilo jato malih ptica. Hilton, kao nadaleko čuven brend širom planete, garantuje besprekornu uslugu, ukusnu hranu po svetskim standardima i izuzetno ljubazno osoblje.



Veliki plus i prednost u odnosu na mnoge druge, slično rangirane hotele u Hurgadi, jeste predivna peščana plaža, odlično uređena i povezana sa simpatičnom marinom. Gosti hotela mogu uživati u kupanju i sunčanju, bez doplate za suncobrane i ležaljke, a predveče prošetati marinom ili se počastiti večerom u ribljem restoranu u okviru iste te marine. Hilton Hurghada Resort 5* nudi uslugu all inclusive, što podrazumeva izbor više jela, po principu samoposluživanja za sva tri glavna obroka, koji se služe u glavnom hotelskom restoranu „Pebls“. Na raspolaganju su i riblji i restoran italijanske kuhinje. U svom sastavu, hotel Hilton Hurghada Resort 5* ima četiri bazena. Dva su otvorena, sa delom za decu, koji se zimi greje. Bazen sa akva parkom, koji ima tri tobogana za odrasle i devet za decu, takođe se greje u toku zime. Ostali sadržaji koji su na raspolaganju gostima hotela, su dečiji klub, odbojka na plaži, teretana, spa & wellness sadržaji (sauna, đakuzi i masaža), centar za ronjenje i sportove na vodi. Hotel je podredio svoje sadržaje dečijoj zabavi i radosti, a uz to obezbedio i besplatan smeštaj za dvoje dece uzrasta do 7 godina.



Osim ovih sjajnih hotela, veliki je izbor u kategoriji, „dvoje dece gratis“, a celokupnu ponudu možete pogledati na zvaničnoj stranici agencije „1 A Travel“.





