13. maj 2019. 08:00 |

Egipat je već dobro poznata destinacija našim turistima, a zahvaljujući tome, Hurgada brzo širi svoju ponudu hotela. Agencija "1 A Travel" je uvek u korak sa novinama, pa tako je i ove godine u svoju ponudu uvrstio novootvoreni hotel Titanic Royal 5* u Hurgadi.

Već pri ulazu u hotel postajete svesni da ste okruženi visokim luksuzom. Kristalni lobi, stakleni zid visine 9 metara i glamurozna recepcija uveriće vas da ste doneli pravu odluku u odabiru hotela. Hotel ima 387 pažljivo i moderno dizajniranih i dekorisanih soba, u najlepšim bojama Crvenog mora.

Pogled iz soba se pruža ka celom kompleksu, bistroj, tirkiznoj obali i privatnoj, prirodnoj plaži, dugačkoj 180 metara. Posebna prednost ovog hotela je što je ceo kompleks pokriven besplatnim WiFi internetom.

Ova oaza luksuza nalazi se u blizini srca same Hurgade, na oko 10 kilometara od aerodroma i savršeno je mesto za odmor koji kombinuje zabavu i relaksaciju. U bašti hotela se nalazi akva park sa 13 tobogana, kao i veliki izbor prostranih bazena, na površini od 5200 m2.

Ukoliko poželite još više zabave, uvek možete, sasvim besplatno, isprobati i akva park sa 30 tobogana u susednom hotelu Titanic Resort & Aqua Park, koji je sa druge strane ulice, na samo 200 metara razdaljine.

Ni usluga hotela nije ništa manje uzbudljiva, jer sa Royal All Inclusive konceptom, pokrivene su sve potrebe gostiju. Glavni restoran „Diamond“ samim imenom naglašava da možete očekivati najelegantnije primere različitih svetskih kuhinja, pomešanih sa lokalnim egipatskim zalogajima. Uz to 6 barova, 3 a la carte restorana, svaki drugačijeg koncepta, od ukusa iz Italije, pa čak do Dalekog istoka i Mongolije. Svaki specijalitet je vešto pripremljen, kao najbolji primerak iz svake kuhinje, pa je vaše uživanje zagarantovano.



Dobro organizovan internacionalni animacioni tim brine o gostima tokom celog dana. Tako su organizovana razna takmičenja, igre i aktivnosti na plaži, kao i uživo muzika i DJ u večernjim satima.

Posebno je posvećena pažnja deci uzrasta od 4 do 12 godina. Lociran u blizini plaže, Titanic Kids Club nudi mnoštvo rekreacionih aktivnosti, kao što je dečiji bazen sa toboganima, igralište stvoreno za dečiju zabavu, mini disko i posebni programi Miniland i Minimax Show.

Kada zaželite svoj mir i potpuno opuštanje vaših misli i tela, dobrodošlicu će vam poželeti Royal Wellness & Spa centar, elegantno i precizno opremljen, tako da sve bude podređeno vašem komforu. Dva parna i tri turska kupatila, dve saune, VIP đakuzi, frizerski salon i sobe za masažu, zvuči zaista fantastično!

Malo je reći da je hotel Titanic Royal 5* pravo oličenje luksuza. Uverite se u njegov sjaj, ali i lepote Egipta ovog leta. Za sve dodatne informacije posetite zvaničan sajt agencije „1 A Travel“ ili pozovite call centar na 011/655 78 00.

(PR)