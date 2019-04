26. april 2019. 10:00 |

„Karnevalske majske večeri“, koje će se ove godine održati od 29. aprila do 5. maja, označiće početak letnje turističke sezone u Budvi.Raznovrstan zabavno-muzički program najveće fešte pod maskama u Jugoistočnoj Evropi okupiće preko 2000 karnevalista iz preko petnaest zemalja sveta, među kojima su: Kuba, Španija, Italija, Austrija, Ukrajina, Rusija, Poljska, Češka, Litvanija, Turska i zemlje regiona. „Karnevalske majske večeri“ organizuju Opština Budva, Turistička organizacija opštine Budva i NVO „Feštađuni“.Tokom sedam dana, koliko će trajati manifestacija, trgovi ispred i unutar Starog grada pretvoriće se u podijum za ljubitelje dobre muzike i energije. Program osmišljen tako da zadovolji različite ukuse i uzraste i ispuni očekivanja svih onih koji prvomajske praznike rado provode u Budvi, obuhvatiće različite tematske večeri, kao što su: veče bajkera, veče folklora i veče zumbe i salse, čuće se zvuci rock, etno, latino, rep, house, kao i pop muzike. Budvani će ovom prilikom ugostiti i velike muzičke zvezde „Yu Grupu“, Jelenu Rozgu, Sanju Ilić i Balkaniku koji će održati svoje koncerte. Pored ovog, pripremljeno je i mnoštvo drugih programskih segmenata koji će upotpuniti karnevalsku atmosferu i praznično raspoloženje meštana i gostiju.Organizacija sedmodnevne manifestacije potekla je od inicijative NVO „Feštađuni“, koji su pre 18 godina prvi put organizovali jednodnevni događaj „Proljećna noć pod maskama“. Ideja je bila da se u Budvi oživi deo nekadašnjih običaja „maškaranja“ koji je u ovom gradu postojao do Drugog svetskog rata. Već sledeće godine, organizovan je i Međunarodni turistički budvanski karneval. Tokom narednih godina, manifestacija se dopunjavala i obogaćivala dodatnim programima, uključivale su se karnevalske grupe iz svih krajeva sveta, da bi prošle godine prerasla u sedmodnevne “Karnevalske majske večeri”.Abrum - poziv na Karneval, jedan je od autentičnih budvanskih običaja. Naime, "brumanje" je izraz koji primorci koriste kada mame ribu, tako što u more bace raskvašeni hleb ili nešto slično, pa se oko njega skupi veliki broj riba, koje je onda lakše upecati na pendulu (udicu koja se vuče rukom) ili štapom. Dakle, od tog izraza je nastao i naziv „abrum“ što bi bilo simbolično „bacanje mamca“ da se dođe na karneval. Tog dana, Feštađuni sa svojim prijateljima i karnevalistima obilaze Stari grad i pozivaju (megafonom ili mikrofonom) ispod prozora Starograđane da siđu i da im se pridruže, a zauzvrat ovi pripremaju posluženje za "abrumaše".Abrumaši potom najavljuju Veliku međunarodnu povorku narednog dana kreće od Glavne gradske bine ispred Starog grada, gde plesne trupe predstavljaju svoje plesne tačke ili performanse, koji su u skladu sa kostimom. Grupe se predstavljaju i tokom defilea još nekoliko puta sa skraćenim programom.(PR)