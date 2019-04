A. Mikata | 28. april 2019. 23:33 | Komentara: 0

TURISTI iz Srbije će ovog leta do Egeja stizati prijatnom vožnjom za sedam sati, jer će posle puštanja u rad deonice kroz Grdeličku klisuru, auto-put biti kompletno završen. Prema pojedinim procenama, svi radovi će biti završeni za desetak dana, da bi već sredinom narednog meseca deonica mogla da bude puštena u saobraćaj.

Da nema dva granična prelaza putovanje bi bilo još lakše, ali će i sam završetak radova biti veliko olakšanje za turiste koji vole Grčku.

- Očekujemo da do početka letnje sezone u saobraćaj bude pušten preostali deo južnog kraka Koridora 10, odnosno 26,3 km auto-puta kroz Grdeličku klisuru - kažu, za "Novosti", u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. - Asfaltiranje auto-puta na ovim deonicama je završeno i očekujemo da one budu otvorene za saobraćaj kad se završi testiranje opreme u tunelima i kad preduzeće "Koridori Srbije", kao investitor, kaže da je sve bezbedno za puštanje saobraćaja.

Dakle, 630 kilometara koliko deli glavni grad Srbije od Soluna povezivaće odličan auto-put, ali i oni koji planiraju da se upute ka Crnoj Gori mogu da odahnu, jer će se do Čačka stizati bez pauze za kafu.

- Do letnje sezone biće puštene u saobraćaj deonice na takozvanom Koridoru 11, od Obrenovca do Preljine, ukupne dužine 103 kilometra - obećavaju u Ministarstvu. - Krajem godine biće završena izgradnja i deonice od Surčina do Obrenovca dužine 17,6 km, čime će biti u saobraćaju ukupno 120 kilometara na Koridoru 11, od Surčina do Čačka.

SEVERNA MAKEDONIJA PREMA trenutnim najavama, u Severnoj Makedoniji treba očekivati radove samo na naplatnim stanicama kod Đevđelije i Demir Kapije, koji će trajati do 18. septembra. Ostali radovi su lokalnog karaktera, dok veće popravke na auto-putu, bar, zasada nisu najavljene.

S obzirom na to da mnogi razmišljaju i o Crnom moru kao odličnoj budžet varijanti za odmor, trebalo bi da znaju da će i putovanje ka bugarskoj rivijeri biti lakše, ali tek za špic ili pred kraj turističke sezone.

- Najveći deo istočnog kraka Koridora 10 je već u saobraćaju, a ono što preostaje je da se završi je deonica Bancarevo-Crvena Reka dužine 12,3 kilometra, čime će biti kompletiran čitav istočni krak - ističu u Ministarstvu. - Završetak radova na poslednjoj deonici u izgradnji na auto-putu ka Bugarskoj očekuje se tokom leta.

Prema najavama, uskoro počinju i novi radovi. Pre svega deonice Preljina- -Požega, auto-puta ka Bosni i Hercegovini na deonici Sremska Rača - Kuzmin, kao i izgradnja Moravskog koridora. Kada se završi sezona, od jeseni počinju radovi na brzoj saobraćajnici Ruma-Šabac-Loznica i Niš-Pločnik.

Prethodnih godina smo takođe bili svedoci obimnih rekonstrukcija postojećih puteva usred turističke sezone, što je takođe stvaralo gužve, ali sada u Ministarstvu kažu da turisti na leto po ovom pitanju mogu da odahnu, da značajnijih radova neće biti, kao i da se trenutno izvode radovi na rehabilitaciji deonice Batrovci-Kuzmin u dužini od 21,6 km, čiji se završetak očekuje u drugoj polovini godine. Završetkom radova na ovoj deonici će, posle proširenja graničnog prelaza Batrovci, ulaz u Srbiju iz pravca Hrvatske biti potpuno uređen.