Uz tirkizno more, obilje zelenila i blagi povetarac sa planine Taurus, prostire se rajsko letovalište, Antalijska rivijera. Ako vas put nanese ovog leta baš na ovo mesto, ono što je sigurno je da ćete se zaljubiti u prirodne blagodeti, duge plaže, egzotične palme, kristalno čiste reke, i uz sve to beskrajni niz savremeno uređenih hotela. Kombinacija prirodnih lepota i modernih hotela čini Antalijaksu regiju zaista posebnom destinacijom. Kao drugo najposećenije mesto u Turskoj od strane turista, često je nazivana draguljem turskog turizma i to sa dobrim razlogom!

Upoznajte Antaliju , koja će ispuniti sva vaša očekivanja, sa svojim zlatnim plažama, hotelima visoke klase, brojnim restoranima, radnjama, tržnim centrima i uvek srdačnim i gostoprimljivim meštanima. Hotel koji je prirastao srcu brojnim turistima Antalije je definitivno Porto Bello Hotel Resort & Spa 5* . Na svojoj šljunkovitoj plaži, dugoj 150 m, nalazi se hotel za vaš užitak, koji će vam pružiti svu udobnost, i to po vrlo povoljnim cenama, koje se kreću već od 479 € . Hotel ima otvoren i zatvoren bazen, bazen sa toboganima i bazen za decu. Osim toga, u hotelu se organizuju dnevne i večernje animacije i muzički program, za dodatne aktivnosti poseduje više vrsta sportskih terena i igrališta, a za potpunu relaksaciju na raspolaganju su vam sauna i tursko kupatilo. S obzirom na raznolik sadržaj, uklapa se u očekivanja kako gostiju koji letuju porodično, tako i mladih ljudi i parova, jer će svako u ovom hotelu naći svoj kutak. Ako preferirate All Inclusive koncept za letovanje, a sve navedeno do sada vam se dopalo, onda ste na dobrom putu da pronađete svoj izbor za leto ispred nas.

Ako odmaknemo 78 km od Antalije, tamo ćemo naići na Side , antički grad neprocenljive lepote i bogate istorije. U njemu se mogu sresti tragovi čak dvanaest civilizacija, pa je zbog toga Side, pre svega centar istorijske baštine, pa tek onda turistički centar. Svakako ne treba propustiti ni jednu a ni drugu lepotu ovog mesta, već ih spojiti u jednu interesantnu posetu. Side , grad koji je dobio ime po grčkom nazivu za voće nar, pružiće vam nadaleko poznat i nezaboravan zalazak sunca gledan iz podnožja Apolonovog hrama. Ukoliko se odlučite za letovanje u Sideu, nemojte propustiti ni posetu Rimskom amfiteatru, fontani Nimfeum, mostu Aspendos, i gledajte da priuštite sebi krstarenje Manavgat rekom. U zaleđu rta na kome je antički centar, razvio se moderan Side , sa desetinama hotela i restorana. Centar Sidea prepun je manjih radnji sa odličnim kopijama poznatih brendova i dizajnera, ali ukoliko niste dobri u cenkanju, zaobiđite ih.

Hotel koji se ističe u Sideu, stvoren za letovanje kao iz snova, jeste Dream World Resort and Spa 5* , i nalazi se na oko 60 km od aerodroma u Antaliji, a na samo 6 km od centra Sidea. Peščana plaža, u posedu hotela, nalazi se na samo 350 m udaljenosti od hotela. Preko puta hotela se nalazi stajalište čuvenih dolmuša, pa je poseta starom centru grada veoma jednostavna. Hotel predstavlja odličan izbor ukoliko putujete sa decom. Za decu je obezbeđen poseban meni u glavnom restoranu, odvojen deo na bazenu, igralište i dečiji klub za zabavu i animaciju. Svakako, deca vole i peščane plaže, baš kakvu ima i ovaj hotel, a na kojoj je za goste hotela besplatna upotreba peškira, suncobrana, ležaljki i dušeka. Do plaže veoma često saobraća i šatl autobus.





Ako vam se kao bolje mesto za letovanje čine plaže sa peskom i šljunkom, među borovim šumama, dok se oko vas ponosno uzdiže planina Taurus, za vas je pravi izbor Kemer . S obzirom na brojna borova stabla, koja prave fenomenalan prirodni hlad, boravak na plažama Kemera je prijatan i u vrelim letnjim mesecima. Nesumnjivo jedno od najatraktivnijih letovališta u Antalijskoj regiji, i pored svog napretka i rasta, uspelo je da očuva svoje prirodne lepote i bogatstva, koja mu samo pomažu u privlačenju novih turista. Dok šetate od centra grada do plaže, pored stabala pomorandže, kojih ima na svakom koraku, naići ćete na brojne parkove, restorane, barove i kafiće. Kemer jednostavno ima sve što je potrebno za skladan odmor.



Samo na desetak kilometara od centra Kemera, u mestu Beldibi, nalazi se odličan Grand Ring Hotel 5* , koji izlazi na svoju plažu od sitnog šljunka posutog peskom. Među najlepšim nijansama plave i zelene boje prirode, p redstavlja hotel koji ćete preporučiti svojim prijateljima i poznanicima, jer je sve baš na nivou na kom treba da bude. Usluga u hotelu je Ultra All Inclusive, što će doprineti osećaju komfora i odmora, za koji se spremate tokom cele godine. Svoje vreme možete provesti u spa centru, turskom kupatilu ili fitnes centru, kao i na brojnim bazenima (otvoreni, zatvoreni, dečiji, sa toboganima…sve što poželite).



