Aja Nape i oko 52km od aerodroma Larnaka, nalazi se hotel Na oko 1km od centrai oko 52km od aerodroma Larnaka, nalazi se hotel Anmaria Beach 4* , koji se zahvaljujući odličnoj lokaciji nalazi u blizini centra svih zbivanja. Okružen brojnim egzotičnim stablima palme i zelenilom bašte, predstavlja spoj dobrih sadržaja i kvalitetne usluge u hotelu, što je garancija da će se ovde dobro provesti kako porodice, tako i mladi parovi. Hotel se nalazi na 300m od gradske plaže, na kojoj se možete opustiti nakon noćnog provoda i iskoristiti svaki zračak sunca koji se nadvija nad ostrvom. Gosti hotela se mogu odlučiti između all inclusive usluge ili polupansiona, sa velikim izborom različitih gurmanluka po kojima je Kipar poznat. Hotelske sobe su odlično opremljene, te za vašu udobnost u svom sastavu sve sobe imaju satelitski TV, radio, klima uređaj, aparat za čaj ili kafu, balkon, kupatilo sa tuš kabinom, fen, aparat za brijanje kao i garnituru za sedenje na balkonu. U ponudi su i razne dodatne aktivnosti, za vaš ispunjen dan, kao što su teretana, stoni tenis, fitnes centar, kriosauna, sauna, pilates, tenis. Za rashlađivanje, na raspolaganju su vam otvoren i zatvoren bazen, a za porodice je bitna informacija da hotel ima i dečiji bazen, kao i igralište za decu.





St. Raphael Resort 5*, oko 11km od centra grada, i oko 55km od aerodroma Larnaka. Hotel se nalazi na najlepšoj i najvećoj pešćanoj plaži Limasola, što potvrđuje i plava zastavica, kao garancija kristalno čistog i tirkiznog mora. U ponudi su različite vrste usluga za svačije potrebe: noćenje sa doručkom, polupansion ili ukoliko želite da obezbedite potpuni ugođaj, tu je veoma kvalitetna all inclusive usluga. Gostima je na raspolaganju čak 7 restorana, od kojih su 2 a la carte restorani, kao i 2 bara. Svaki restoran je pažljivo dizajniran i očaraće vas na različite načine, pružajući stalan kvalitet prefinjenih ukusa na meniju. To naravno nije sve, hotel St. Raphael Resort 5* u ponudi ima 2 otovrena bazena, 1 zatvoreni i 1 dečiji, teniske terene, dnevne i večernje animacije, đakuzi, saunu, teretanu, sportove na vodi i još mnogo toga što ćemo prepustiti vama da otkrijete na licu mesta.





1A Travel“, koja uvek brine o tome da se sa osmehom vratite sa zasluženog odmora. Ako vam sve ovo deluje primamljivo, ako ste poželeli da hodate po mekanom i toplom pesku, dok vam sunce hrani kožu, mi vam preporučujemo da što pre donesete odluku o vašem najboljem letovanju do sada, a to možete da učinite u agenciji „“, koja uvek brine o tome da se sa osmehom vratite sa zasluženog odmora.









Na raskrsnici tri kontinenta – Evrope, Azije i Afrike, nalazi se čarobno ostrvo Sredozemnog mora, Kipar. Sa svojim povoljnim geografskim položajem, uvek je bio na putu osvajača i interesantan pohodima velikih vojskovođa. Zbog toga je, iako pre svega asocijacija na očaravajuće, peščane plaže, ova lepa, ostrvska zemlja, takođe veoma zanimljiva i turistima čiji motiv nije samo boravak na plaži uz more, već i upoznavanje kulture i istorije svojih domaćina. Već par godina, ova destinacija nalazi se u ponudi turističke agencije. Za sve one koji žele svoj odmor da provedu uživajući na prelepim plažama, u hotelima sa odličnom uslugom i sadržajima, da posete mnoge istorijske lokalitete i odmore oči na jedinstvenim prirodnim lepotama,predstavlja pravi izbor.U jugoistočnom delu Kipra, nalazi se, do pre 30 godina samo malo uspavano ribarsko selo, a danas najposećeniji centar ostrva. Odlikuje se kilometrima hotela na nepreglednim belim peščanim plažama, tirkiznim morem i obiljem sadržaja na vodi. Aja Napa je nadaleko poznata i po bogatom i raznovrsnom noćnom životu. Posetiocima su na raspolaganju brojni noćni klubovi i barovi i kakve god da tražite ili očekujete, ovde ćete zasigurno i pronaći.Možda vas, ipak, put odvede do, drugog grada po veličini na, koji krase uske male ulice koje se pružaju od stare ribarske luke sve do starog grada. Grad se pruža 15 kilometara duž obale, gde su izgrađeni brojni hoteli i turistički kompleksi, između kojih se nalazi lepo uređeno šetalište sa stablima eukaliptusa. Stanovnici grada su poznati po vedrom duhu, te će vaš boravak učiniti još prijatnijim. Pored velikog izbora klubova za noćni provod, Limasol se može pohvaliti najvećim tržnim centrom na Kipru, što je za one koji vole kupovinu prava radost.