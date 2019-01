21. januar 2019. 08:00 | Komentara: 0

Antalija, letovalište u Turskoj, već godinama je poznato turistima iz naše zemlje. Ne samo poznato, već se sa slobodom može reći, jedna od omiljenih destinacija za letnji godišnji odmor.



Razloga za to, svakako, ima puno. Ne samo da odlazite na dugo čekani godišnji odmor u mesto sa dugim plažama i toplim morem, bogatom kulturom i istorijom, već vas u odabranom hotelu čeka nadaleko poznata turska gostoljubivost i izvanredna usluga. Za vas to znači nekoliko dana raznovrsne trpeze, sa ukusnim delicijama svetske i turske kuhinje. Za vas to znači udobna ležaljka i veliki peškir za plažu. Za vas su to sitne, ali jako važne stvari koje godišnji odmor u Turskoj čine različitim od svih ostalih dana u rodnom gradu, sa uobičajenim navikama i obavezama. To je za vas odmor!

Antalija svakako nije samo letovalište, to je dvomilionski grad, koji i te kako živi tokom cele godine, pa može biti interesantan, kako za šoping i obilaske kulturno-istorijskih lokaliteta, tako i za posete restoranima, kafićima i za noćne izlaske.

Hotel u Antaliji koji je po svemu poseban jeste IC Residence 5*. Izuzetan hotel, sastoji se od vila sa privatnim bazenima, ukrašen izvanrednim baštama, prostire se među gustim zelenilom. Na 25km od centra Antalije i 15km od aerodroma, pružiće vam potpunu privatnost za vaš miran odmor. Hotel je zaista specifičnog koncepta, jer svaki njegov kutak odiše kvalitetom i odličnom usulugom, po čemu se i ističe. Ako tokom godine maštate i sanjate o idiličnom odmoru, ovaj hotel iz poznatog lanca „IC Hotels“ će ispuniti sva vaša očekivanja. Hotel je otvoren 2007. godine, a poslednji put renoviran 2016. i može se pohvaliti bogatom ultra all inclusive uslugom.



Čine ga 44 vile u Bali stilu, u svom sastavu ima glavni restoran, à la carte restoran i nekoliko barova koji će vam pružiti pravo osveženje na toplom mediternaskom vazduhu. Raznoliki ukusi pažljivo birani iz turske i internacionalne kuhinje biće prava radost za vaša nepca, a posebna pažnja je posvećena meniju za najmlađe goste hotela, kao i vegeterijanskom meniju i ljubiteljima dijetalne hrane.



Dok kompleks bazena krivuda kao prava reka kroz tropske bašte hotela, svaki gost uživa u svojoj vili, bilo sa pogledom na baštu ili bazen. Vile su uređene u stilu jugoistočne Azije i pružaju osećaj posebnosti za one koji se odluče za odmor u ovom hotelu. Hotel IC Residence 5* izlazi na svoju lepo uređenu peščanu plažu, na kojoj ćete bezbrižno provesti sunčane dane, gledajući u beskrajno plavetnilo Mediteranskog mora.

Dok uživate u mirnom okruženju, na samo par koraka od vašeg smeštaja možete naći razne aktivnosti, ukoliko poželite da unesete i malo zabave u svoj odmor. Tu su organizovane dnevne i večernje animacije i programi, zatim tenis, odbojka na plaži, fitnes centar, vatrepolo, aerobik i još mnogo toga. Nakon svih aktivnosti možete se opustiti u spa centru, u turskom kupatilu, na masaži ili u sauni i napuniti svoj um, duh i telo novom, pozitivnom energijom. Doživite jedinstveno romantično i opuštajuće iskustvo, sa pravom dozom luksuza za kojom tragate.



Ukoliko ste planirali da na odmor vodite vaših dvoje mališana u pratnji dve odrasle osobe, sjajna vest je da u hotelu IC Residence 5* oni borave besplatno. Posetite turističku agenciju 1 A Travel, u kojoj već dugi niz godina postoji dug spisak hotela koji pružaju ovu vrstu pogodnosti i rezervišite odmor za vašu porodicu na vreme. „Dvoje dece gratis“ je upravo ono što će možda biti presudno prilikom donošenja konačne odluke prilikom pravljenja letnjih planova.



