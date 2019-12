Novosti Online | 05. decembar 2019. 20:10 | Komentara: 0

Beloglavi sup Dobrila ponovo leti nad Uvcem

Čuvari Rezervata prirode "Uvac" pronašli su danas leš beloglavog supa Dobrile, koja je prošle godine odletela čak do tursko-sirijske granice i na proleće ove godine specijalnim avionskim letom vraćena u Srbiju.Kako navodi portal Glas zapadne Srbije (GZS), čuvari su, nakon dvodnevne potrage za izgubljenom Dobrilom, pronašli njen leš između drveća na Orlovici.Vođa čuvara zaštićenog područja "Uvac" Novak Pejović rekao je da su se u poslednja dva dana izgubila dva beloglava supa, Dobrila i Igor, i da njihovi odašiljači nisu davali signale, međutim, kaže, Igor je pronađen živ.“Nakon što smo pronašli Dobrilin satelitski odašiljac, pošli smo u potragu. Tražili smo je po liticima Orlovice u blizini gnezda gde se prošle godine izlegla i odakle je odletela. Ugledali smo je zaglavljenu između četiri graba. Nismo verovali šta vidimo. Prizor nas je prenerazio”, rekao je Pejović, navodi portal GZS.Mladu ženku beloglavog supa prilikom markiranja prozvali su Dobrila jer je bila izuzetno pitoma prilikom kontakta sa ljudima, u svom prvom letu stigla je čak do tursko-sirijske granice, gde je krajem prošle godine pronađena iznemogla.U Srbiju je vraćena avionom i dopremljena u Rezervat prirode "Uvac"."Nekoliko meseci je boravila u volijerima i bila u procesu podivljavanja. Nakon što smo je pustili, svi smo strepeli da li će se ponovo uklopiti u svoje prirodno stanište, jer je bila izuzetno pitoma, razmažena i naviknuta na ljude. Međutim, ona je to uspešno uradila i krstarila kanjonom, ali izgleda da ipak nije uspela da se snjade u ovim vrletima”, kaže Pejović.