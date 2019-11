Novosti Online/ S.Babović | 25. novembar 2019. 19:51 | Komentara: 0

Od sedišta ove službe,koja radi pod okriljem Doma zdravlja do kruševačke bolnice,što iznosi oko 30 kilometara, prelaze za manje od 20 minuta

mesta nesreće

TRI radnika i vlasnik privatne firme iz Počekovine,koji su u ponedeljak pali u nesvest usled isparenja iz jame sa gradilišta, u rekordnom vremenu transportovani su do Urgentnog centra Opšte bolnice u Kruševcu zahvaljujući neustrašivoj vožnji trsteničke hitne pomoći.“Novosti” donose snimak dela vožnje iz jednog od dva saniteta,koja su prema rečima vozača zaista u rekordnom roku prešli 23 kilometra oddo konačne destinacije, a da su, pritom, kao što se vidi u video-materijalu, pre svega mislili na bezbednost u saobraćaju.

Transport povređenih obavili su Tomica Vukčević, šef voznog parka i radnik po ugovoru Miloš Simić. Vozači trsteničke hitne u urgentnim situacijama, od sedišta ove službe,koja radi pod okriljem Doma zdravlja do kruševačke bolnice,što iznosi oko 30 kilometara, prelaze za manje od 20 minuta.

-Zna se da je sigurnost na prvom mestu, tako je bilo i sada, a nama je najvažnije da su pacijenti dobro i da smo stigli na vreme-kaže za “Novosti” Tomica Vukčević,šef voznog parka.

Za sve one, koji su ikada vozili putem Kruševac-Kraljevo,a koji ide dalje ka Čačku i Užicu, znaju koliko je morala biti efikasna vožnja trsteničkih saniteta, jer je reč o jednom najfrekventnijih puteva u srcu Srbije,kroz gusto brojna gusto naseljena mesta.

Kako su “Novosti” ranije objavile, do bizarnog incidenta u krugu firme došlo je kada su radnici angažovani na nekim poslovima farbanja u iskopima izgubili svet. Čim je to uvideo, vlasnik firme je pojurio da im pomogne, ali se i on onesvestio kada se približio jami. Srećna okolnost bila je da je gazda pre nego da se sruši prvo pozvao hitnu pomoć, budući da je već bio omamljen kada su pristili medicinari.

Onda je počela trka sa vremenom. Četvorka je zbrinuta i sanitetima prebačena do Urgentnog centra. Prema poslednjim informacijama svi se dobro osećaju nakon opservacije na Internom odeljenju kruševačke bolnice i očekuje se njihovo otpuštanje.

VOZAČI SE DOKAZALI I OVOG PROLEĆA:VRATILI VLASNICI TORBU S EVRIMA

O Tomici Vukčeviću, šefu voznog parka, “Novosti” su pisale i ovog proleća, kada je zajedno sa kolegom Miomirem Ilićem ispred zgrade hitne u Trsteniku našao žensku torbu. U torbi ostavljenoj kod sporednog ulaza, našli su lične dokumente i pozvali policiju, koja je u međuvremenu došla u Službu hitne medicinske pomoći, a došla je i žena čija je torba. Ispostavilo se da je iz torbe pre ostavljanja kod zgrade hitne, nestalo oko 20.000 dinara, ali da je ostala koverta sa čak 3.200 evra. Vlasnica je htela da počasti vozače-pronalazače određenom sumom novca, ali su oni to odbili.