S. Babović | 25. novembar 2019. 15:57 |

TRSTENIK - U krugu privatne firme u selu Počekovina kod Trstenika, danas se dogodio bizaran incident. Kako nezvanično saznaju „Novosti“,tri radnika angažovana na poslovima farbanja i to u iskopima onesvestila su se prilikom radova. Kada je to video gazda firme, potrčao je da im pomogne, ali kada se približio jami, pao je i on u nesvest!Prema nezvaničnim saznanjima „Novosti“, sva četvorica su zbrinuta i dobro se osećaju.- Prava sreća je što je gazda prvo pozvao hitnu pomoć,jer dok su lekari stigli na lice mesta, i njemu je u međuvremenu pozlilo - navodi nezvanicno izvor „Novosti“.-Omamljena cetvorka je sa dva saniteta hitne pomoći iz Trstenika prebačena do Urgentnog centra u Kruševcu.Nije još uvek poznato šta je moglo da prouzrokuje zdravstvene posledice. U sanitetima se osećao jak i oštar miris, ali dalja istraga treba da utvrdi detalje. Omamljeni radnici i vlasnik nalaze se na Internom odeljenju kruševačke bolnice na opservaciji i za sada se dobro osećaju.