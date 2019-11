Z. U. | 20. novembar 2019. 13:31 | Komentara: 0

Izabrano novo rukovodstvo jagodinskog odbora Jedinstvene Srbije. Učestvovalo 5.000 delegata iz GO JS Jagodine

Na početku pozivam vas da pozdravimo predsednika Srbije Aleksandra Vučića i da mu poželimo brz oporavak i da nastavi da radi svoj posao kao predsednik Republike“, istakao je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma, uz gromoglasan aplauz na početku obraćanja delegatima Izborne skupštine Jedinstvene Srbije za grad Jagodinu.





„ Pozivam one poslanike Skupštine Srbije iz dela opozicije koji bojkutuju rad parlamenta da se vrate u skupštinu. To je mesto gde mi treba da se takmičimo delima i da vidimo ko će šta bolje da uradi za građane i državu, a ne da se upada motornim testerama u institucije, da se tuku žene i da se lome znakovi po ulicama Beograda. Da li su to poruke budućnosti?“, upitao je Marković deo opozicije.



„ Takođe, ja sam uvek vodio računa da svi oni koji budu na listi za odbornike i za poslanike, imaju svoje radno mesto. Sada kada vidite ove iz opozicije, neki hoće da bojkotuju izbore, a neki ne, ali 95 posto njih nema radno mesto. Pa šta bre hoćeš? Da narod glasa za tebe, da zaposliš sebe, suprugu i svoje prijatelje, a onaj što glasa za tebe da ostane bez posla i da nema od čega da živi, kao što je već bio slučaj dok je današnja opozicija bila vlast“, naglasio je Dragan Marković Palma.

“ Mi smo od 2008. godine u koaliciji sa SPS – om. Ivica Dačić je jedan od najboljh ministara spoljnih poslova svih vremena i Jugoslavije i Srbije . U Ujedinjenim nacijama smo došli do podjednakog broja zemalja članica onih koji priznaju takozvano nezavisno Kosovo i onih koji ne priznaju. A koliko je bilo pre nego što je Dačić postao ministar inostranih poslova“, izjavio je predsednik Jedinstvene Srbije. „Jedinstvena Srbija u Jagodini ima 12 000 članova, a večeras u hali sportova ima 5000 delegata iz Jagodine i sve je puno kao da je derbi Crvena zvezda – Partizan, samo što je na toj utakmici publika podeljena, a ovde je jedinstvena i svi navijaju za jedan tim koji se zove Jedinstvena Srbija. Kada smo dobili poverenje građana da vodimo Jagodinu 2004. godine, gradski budžet je iznosio 4 miliona evra, a prošlu godinu smo završili sa 26 miliona evra i od tada smo 95 posto stvorili nove prihode kojih do tada nije bilo u budžetu grada. U gradskom budžetu na mesečnom nivou štedimo između 8,5 i 10 miliona dinara, jer ne koristimo privilegije na koje po zakonu imamo pravo, kao što su plate za članove Gradskog veća, dnevnice za odbornike, komunalnu policiju, pauk vozila, telefonske roming račune ... I nastavićemo i dalje kao što smo i do sada radili da budžet troše građani, a ne političari“, kazao je Marković poručivši da nikada svoje jagodince neće ostaviti.



ALEKSANDAR ANTIĆ : PALMA I JEDINSTVENA SRBIJA RADE ZA SRBIJU

„ I Palma i Jedinstvena Srbija rade za Srbiju i to je za svako poštovanje. Marković je od Jagodine napravio grad koji je poznat ne samo u Srbiji i regionu nego i u svetu. U Jagodini se meri vreme na, pre nego što je Palma došao vlast i na vreme nakon što je dobio poverenje građana“, rekao je funkcioner SPS i ministar rudarstva u energetike, Aleksandar Antić. „Prenosim vam pozdrave vaših prijatelja i saboraca iz Socijalističke partije Srbije, a posebno veliki pozdrav od našeg predsednika Ivice Dačića koji se sada nalazi negde između Bahreina i Australije i ide ka Pacifiku. Mi treba da budemo ponosni na naše partnerstvo, koje je već u 12. godini. Za ovih 12 godina se nikada nismo posvađali, nikada nismo imali teške reči, uvek smo se poštovali i radili zajedno za Srbiju. Politički odnos u koaliciji SPS – Jedinstvena Srbija je prerastao u jedan porodični odnos. Srbija napreduje i svi zajedno možemo da budemo ponosni na današnju Srbiju koja se razvija zahvaljujući predsedniku Republike Aleksandru Vučiću i Vladi Srbije“, poručio je Aleksandar Antić.

5000 delegata Gradskog odbora Jedinstvene Srbije iz Jagodine jendoglasno je izabralo novo rukovodstvo. Za predsednika Gradskog odbora Jedinstvene Srbije u Jagodini izabran je sportski direktor Jagodinskog sportskog saveza i direktor Akva parka u Jagodini Zoran Gligorijević. Izabarano je i 6 potpredsednika jagodinskog gradskog odbora Jedinstvene Srbije : ugledni kardiolog dr Miodrag Jarkin, direktorka Centra za socijalni rad u Jagodini Biserka Jakovljević, hirurg dr Valentin Mihajlov, potpredsednica podmlatka Jedinstvene Srbije i šefica Kancelarije Jedinstvene Srbije u Paraliji Marija Jovanović, dr Jasmina Spasojević i predsednik Udruženja penzionera u Jagodini Časlav Đorđević. Jednoglasno je izabano i 114 članova Gradskog odbora Jedinstvene Srbije u Jagodini.



U delegaciji SPS bili su i šef poslaničke grupe i potpredsednik Skupštine Srbije Đorđe Milićević, predsednik Pomoravskog i jagodinskog odbora SPS i načelnik Pomoravskog okruga Goran Milosavljević i član Glavnog dobora SPS Marko Maljković.