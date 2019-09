Lj. P. | 18. septembar 2019. 14:00 | Komentara: 0

POTRAGA za Novosađaninom Dragimirom Skendžićem (31) u Turskoj, gde je 4. avgusta otputovao na letovanje, uključeni su srpski konzulat i ambasada u toj zemlji, kao i Ministarstvo inostranih poslova. Iako je njegov broj mobilnog telefona posle dve nedelje, od ponedeljka uveče ponovo dostupan, na pozive ne odgovara.Skendžićeva sestra kaže da su nadležni iz našeg konzulata u Istanbulu kontaktirali hotel u kojem je odseo ovaj 31-godišnji Novosađanin.- Po onome što su me obavestili iz našeg Ministarstva inostranih poslova, u hotelu su im potvrdili da je moj brat bio smešten kod njih - kaže zabrinuta Skendžićeva sestra. - U hotelu su, međutim, kazali da je bio tu do 18. septembra, ali mislim da je došlo do greške u datumu, i da je zapravo reč o prošlom mesecu, odnosno 18. avgustu.Verujući da će se otkriti gde se Dragomir nalazi, njegova sestra dalje kaže da je Ministarstvu spoljnih poslova mejlom prosledila njegov broj mobilnog telefona, i da će pomoću baznih stanica mobilne telefonije uspeti da ga lociraju.- Ne preostaje nam ništa drugo, nego da čekamo i nadamo se da će se javiti – ne gubi nadu Skendžićeva sestra. - Pored porodice, u potragu su se uključili i prijatelji, koji će pokušati da obaveste i tursku javnost o njegovom nestanku.Dragomir je u Tursku otputovao 4. avgusta i to turistički, ali je, kako kaže njegova sestra, imao želju da u toj zemlji i ostane. Najpre je bio u Istanbulu, a odatle je nameravao da odatle ode u mirniji grad – Antaliju. Poslednji put su preko telefona razgovarali 31. avgusta, i tada joj je rekao hoće da kupi autobusku kartu za Antaliju. Od tada porodica nema nikakvu informaciju o njemu.DRAGOMIR je visok 186 centimetara, mršav, ima crnu kosu i zelene oči. Sa sobom je poneo dva kofera, teget i crvene boje. Njegova sestra u ime porodice moli da ako neko ima bilo kakvu informaciju da ih obavesti na brojeve telefona +381613063744 ili +381603533818.