B. G. - R. Š. | 05. jun 2019. 06:02 | Komentara: 0

NA Begeju u Zrenjaninu, duž obale i samog vodotoka, poslednjih dana, primećene su velike količine uginule ribe koja pluta po površini vode.

Stevo Čorokalo, iz JU "Rezervati prirode", objašnjava da je ovo problem koji se ponavlja gotovo svake godine kada poraste vodostaj Tise i kada ona ne može da primi vodu iz Begeja. JVP "Vode Vojvodine" saopštilo je da je Tisa u manjem porastu i da postoji tendencija njenog još većeg porasta usled česte i velike količine kiše.

- Voda u Begeju stoji, reka je praktično pretvorena u baru, a riba nema kiseonika i zato dolazi do njenog pomora. Istovremeno, fekalna kanalizacija se izliva u Begej i čim malo otopli, očekuje se da se iz reke počne širiti smrad i tako će biti sve dok Begej ponovo ne krene da otiče - upozorava Čorokalo, uz napomenu da će ovaj problem trajno biti rešen tek kada bude izgrađen prečistač otpadnih voda.

Slična pojava primećena je i na kanalu kod Iđoša, gde su ribolovci proteklih dana, takođe, primetili uginuće ribe i o tome obavestili nadležnu inspekciju.

PROČITAJTE JOŠ - Begej kao kanalizacija

Na kanal je izašao pokrajinski inspektor za zaštitu ribljeg fonda, obavešteno je VP "Gornji Banat", preduzeće koje upravlja vodama na području Kikinde, a uzorke vode radi analize uzeo je Zavod za javno zdravlje, kako bi se utvrdio tačan uzrok uginuća ribe.

Pošto se ovakva pojava povremeno uočava, posebno kada dolazi do nagle promene vodostaja, pretpostavlja se da je do uginuća takođe došlo iz istog razloga kao i u Begeju. Obilne padavine dovele su do porasta mulja u kanalu, a to je uzrokovalo manjak kiseonika. Reč je o prirodnom procesu, koji se ponavlja periodično.

APEL DA SE OČISTE KANALI

GRADSKI štab za vanredne situacije u Zrenjaninu apelovao je na Zrenjanince i žitelje okolnih sela da očiste odvode. Ekipe danonoćno dežuraju na mestima na kojima je došlo do začepljenja sistema za odvođenje atmosferskih padavina usled velike količine vodenog taloga. Redovna odbrana od poplava na snazi je u selima Knićanin, Čenta, Lukino Selo, Mužlja, Aradac, a vanredna odbrana je u Belom Blatu.