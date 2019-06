Tanjug | 04. jun 2019. 08:35 > 09:31 | Komentara: 0

Zamenik načelnika Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Boban Stevanović izjavio je u utorak da se reke povlače, ali da predstoji posao da se stvore uslovi da se ljudi vrate kućama.

Tokom ponedeljka, 297 osoba je evakuisano, i to je preventivna evakuacija, rekao je Stevanović za RTS.

Situacija je različita od slučaja do slučaja, kaže Stevanović i dodaje da je najbitnije da su važni putni pravci prohodni a utvrđivaće se materijalna šteta.

"Slušajte savete stručnih lica na terenu", zaključio je Stevanović. Vojska Srbije spremna je da na poziv Sektora za vanredne situacije odmah reaguje.

Republički hidrometeoroški zavod upozorio je da će vodostaj na reci Savi u utorak biti u porastu i da će prevazilaziti granicu redovne odbrane kod Šapca i Beograda.

RHMZ je izdao hidološko upozorenje u kojem se navodi da će do srede, 5. juna, biti u porastu i vodostaj na Bjelici, Moravici, Skrapežu, Đetinji, Gruži, kao i na gornjem toku Zapadne Morave i Ibru i da će se kretati oko ili iznad upozoravajućih nivoa.

Kako se navodi, vodostaj na Crnci, Lepenici, Lugomiru, Resavi i Belici, kao i na Jadru i Kolubari sa pritokama, biće u umerenom i većem porastu do srede 5. juna sa mogućnošću približavanja upozoravajćim nivoima.

U RHMZ upozoravaju da će vodostaji na banatskim vodotocima biti u porastu do 6. juna i da će se na Tamišu i Brzavi kretati iznad granice redovne odbrane od poplava.

KOCIĆ: VANREDNA ODBRANA OD POPLAVA NA OSNOVU UPOZORENJA RHMZ





"Srbjavode" su proglasile vanrednu odbranu od poplava, kako bi se preventivno podigao sistem odbrane, a to je urađeno na osnovu upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), izjavio je izvršni direktor u "Srbijavodama" Zvonimir Kocić.





"Govorim o sistemu odbrane od poplava kojim upravljaju “Srbijavode”. To znači objekti, mehanizacija, ljudstvo i kompanije koja imaju određene obaveze. Procenili smo da nije dovoljno upozorenje, već da se očekuje da ćemo veoma brzo doći iz jednog redovnog stanja u neko stanje u kom možemo doći do ovoga što se desilo", rekao je Kocić za TV Prva.





Prema njegovim rečima, ne očekuje se, kako kaže, ikakva opasnost po Beograd i Šabac, ali dodaje da se u naredna dva dana mogu očekvati lokalna izlivanja na određenim područjima.





Inače, "Srbijavode" su celog proleća u stanju pripravnosti, a nakon upozorenja RHMZ, sistem odbrane je podignut do poslednje granice spremnosti.





"Tamo gde smo imali sisteme, mi smo ih podigli u vrlo kratkom vremenu i obezbedili", rekao je Kocić.





On objašnjava da "Srbijavode" vrše procenu o vanrednoj odbrani, i ističe da postoje različita područja, kao i da se ne brane sva.





"Moramo razlikovati delove vodotoka na kojima postoje izgrađeni objekti od onih na kojima nema. Moramo znati da se ne šitte sva područja u Srbiji, nema potrebe", rekao je Kocić.





On kaže da "Srbijavode" konstantno koordinišu sa Vojskom Srbije, da postoji dnevna veza, kao i sednice štabova. Vojska Srbije saopštila je ranije da je u pripravnosti da pomogne građanima ugroženim od poplava.

OPTIMISTIČNE INFORMACIJE SA TERENA, NOĆ MIRNA

Načelnik uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije Goran Nikolić izjavio je da su informacije sa poplavljenih terena optimistične, a da je noć protekla mirno.

"Radilo se cele noći, jer sada mora da se sanira to, uglavnom ispumpavanje vode. To je dobra vest i voda je otekla iz mnogih delova. Sinoć smo imali mali problem sa slivom koji je došao do Požege, ali na sreću nije bilo ugroženih ljudi. Bilo je evakuacije stoke", rekao je Nikolić za TV Prva.

Prema njegovim rečima, na teritoriji Kraljeva palo je oko 120 litara kiše po kvadratnom metru.

"To je ogromna količina za kratko vreme .Tu su i bujice koje po brdsko-planinskim predelima mogu da naprave veliku štetu. Na našu sreću nije bilo žrtava i povređenih ljudi", rekao je Nikolić.

On je istakao da se slične poplave dešavaju i u dosta tehnološki razvijenijim zemljama od Srbije, a kao primer dao je poplave u Japanu.

Dodaje da su građani gradili objekte na lokacijama na kojima to nisu smeli da rade, da se ti objekti nalaze u depresijama, i zbog toga dolazi do plavljenja kuća, čak i kada nema izlivanja vodotokova.

Tokom noći bujice su odnele čitave puteve, mostove, poplavile su brojne kuće, okućnice, oranice. Takođe, reagovale su i spasilačke ekipe koje su evakuisale ugroženo stanovništvo. Brojni putni pravci juče su bili zatvoreni za saobraćaj jer je njima bilo nemoguće proći. zatvorene su i neke škole.

Pitanje koje se postavlja je šta ljudi mogu da urade u takvim situacijama, kako bi ostali što bezbedniji, a Nikolić objašnjava da kada krenu takve bujične poplave, kakve su juče zadesile veći deo Srbije, ne može ništa konkretno da se uradi, sem da se što pre izađe iz kuća i ode na što sigurnije mesto.

Potrebno je isključiti struju u domaćinstvima, što bezbednije, a ono što se nikako ne preporučuje jeste da se ulazi u opasne situacije, odnosno da se vozilima ili peške ulazi u bujične vode, rekao je Nikolić.

Prema njegovim rečima, upravo to se dogodilo juče s jednim putničkim autobusom, koji je, i pored upozorenja, nastavio put i na kraju ostao zaglavljen na poplavljenom putu. Na sreću, kaže Nikolić, spasilačke ekipe brzo su reagovale i evakuisale sve putnike.

Nikolić ističe da je reč o velikim opasnostima za život ljudi, zbog čega je potreban veliki oprez.