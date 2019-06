Z. Gligorijević | 04. jun 2019. 09:53 | Komentara: 0

Žao mi je što nisam uspeo da prohodam dok je otac bio živ, jer je to bila njegova najveća želja, ali su mi njegove reči i dalje najveća motivacija. Kad god bi me mrzelo da vežbam, setio bih se šta mi je govorio i gurao me napred - kaže Lazar Milutinović (28) iz Jagodine, sin pripadnika 63. Padobranske brigade Vladana Milutinovića (50), heroja sa Košara, koji je 2015. godine preminuo od posledica moždane aneurizme.

Lazaru, koji ima deformitete oba stopala, kontrakture zglobova kolena i dislokacije obe čašice, konačno se ukazala prilika da stane na svoje noge. Međutim, za operaciju i bolničke troškove na Klinici "Atlas" nedostaje mu još 7.000 evra, dok je 5.000 evra već prikupljeno kroz razne humanitarne akcije.

- Doktor Dmitri Popkov, specijalista ortopedske hirurgije iz Rusije, bio je oduševljen kada sam u njegovu ordinaciju ušao sa štapom. Pohvalio me je što sam vežbao i dao mi stopostotnu garanciju da ću da prohodam posle operacije. Isplatilo se što sam poslušao oca, koji me je naučio da budem borac u životu - dodaje Lazar, koji je poseban, kao i njegov pokojni otac.

Njegov mlađi brat Sava kaže da je njihov otac bio simbol svemoći i pravi autoritet. Izbegavao je da priča o ratištima. Samo mu je jednom rekao da su na Košarama bili toliko blizu neprijatelja da su iz rovova mogli da se vide.

Sa doktorom Popkovom

Vladanova majka Anđa ostala je željna svog sina jedinca, ali je ponosna što je "rodila sina sokola, legendu". Ona kaže da mu je Lazar veoma sličan. Ćutke se bori protiv svoje bolesti, kao što ni Vladan nikada nije pričao o bolesti, uzrokovanoj stresovima na ratištima. Njegov pradeda Bogomir poginuo je na Solunskom frontu, deda Milašin u Drugom svetskom ratu, pa bi posle toliko smrti Lazarevi koraci doneli radost ovoj napaćenoj porodici.

- Vladan se borio za našu zemlju i nije se bojao za svoj život, ni kada je bio duboko u neprijateljskoj teritoriji. Sinu takvog borca treba pomoći da prohoda - smatra Saša Gacik, koji je, kao i Vladan, bio snajperista, i koji je jedan od osnivača Udruženja veterana 63. Padobranske brigade.

RAČUNI ZA POMOĆ

Oni koji žele da pomognu Lazaru, novac mogu da uplate na dinarski žiro-račun Poštanske štedionice 200-117336018-21 ili devizni 200-117336140-43 ili na žiro-račun Fonda humanosti "Večernjih novosti" 205-5621-06.