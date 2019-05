J. J. BALjAK | 24. maj 2019. 06:54 |

NA Vršačkim planinama i u neposrednoj okolini živi šest vrsta zmija, od kojih i jedna otrovnica - šarka. Susret sa tom lepoticom veoma je redak, jer na tom terenu obitava mali broj jedinki. Zato je poznati vršački rendžer Milivoj Vučanović bio privilegovan kada mu je na potezu Široko bilo, iza planinarskog doma, ova zmija preprečila put. Međutim, taj susret se nije dobro završio.

Pokušavajući da je fotografiše, jer se radilo o mladom mužjaku sa retkim crnim varijetetom (muške šarke su obično sive boje), zmija ga je, iziritirana njegovim insistiranjem da mu pozira, ujela za prst leve ruke, zbog čega je Vučanović proveo šest dana u vršačkoj bolnici.



PROČITAJTE JOŠ - U blizini Loznice muškarca ujela šarka

- Nije to bio pravi ujed, već me je u samoodbrani samo okrznula jednim zubom ispod nokta. Imao sam tačkicu, kao da sam se ubo na ružin trn, ali je i ta količina ubrizganog otrova izazvala jaku reakciju - priča Vučanović. - Već posle dvadesetak minuta počelo je da mi blešti pred očima, boje su postale intenzivnije, osećao sam mučninu, obamrlost...

Sreća je da je, uprkos tim simptomima, uspeo sam da se doveze do bolnice, gde je odmah dobio protivotrov i infuziju. Bilo je to tridesetak minuta nakon napada. Da nije tako brzo došao po pomoć, moglo je da dođe do ozbiljnih posledica, poput otkazivanja nekih vitalnih organa, pa i smrti, da se radilo o većoj količini otrova.

OSAM NAPADA ZMIJA U POSLEDNjIH četrdesetak godina u Vršcu je registrovano osam ujeda šarki, od čega jedan sa smrtnim ishodom. Svaki put se radilo o napadu iz samoodbrane, a žrtve su imale iste simptome - umrtvljenost očnih kapaka i drugih delova tela.

- Jedna od posledica bila je i to što dva dana nisam mogao da podižem očne kapke, jer su mi nervi bili umrtvljeni. Morao sam da se potpomažem prstima, kako bih video sa kim razgovaram - dodaje naš sagovornik, koji se tek nakon desetak dana vratio na posao u JKP "Drugi oktobar", gde radi kao čuvar prirode.

Uprkos dramatičnom iskustvu, on ističe da zmije nisu opasne i da nikada ne bi prve napale čoveka, već da to rade isključivo u samoodbrani.

- Sa njima treba biti oprezan. Kada ih nađemo na putu, ne treba ih terati štapom. Same će da odu, jer se one više plaše nas, nego mi njih. Čak i otrovnice. One štede otrov, koji im služi za lov, jer im treba mnogo energije da bi ga proizvele - pojašnjava ovaj iskusni poznavalac prirode.

Vučanović poručuje Vrščanima i turistima da zbog njegovog primera ne odustaju od šetnje po ovoj planini, već samo da budu obazrivi i adekvatno obučeni, naročito kada šetaju van uređenih staza.