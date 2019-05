J. J. BALjAK | 22. maj 2019. 08:54 | Komentara: 0

PRIVREDNI sud u Pančevu pokrenuo je, na zahtev AIK banke, predstečajni postupak nad PD "Hidro Sporea Živojin" d.o.o. iz Bele Crkve, inače investitorom jedine mini-hidroelektrane u Vojvodini, koja je sagrađena na potoku Jaruga, kod sela Kusić. Dat im je rok od mesec dana da pribave sve dozvole za pokretanje tog postrojenja, inače će stečaj biti proglašen, a objekat stavljen na prodaju, kako bi se podmirili svi poverioci.

Ljupče Koci, direktor "Hidro Sporea Živojin", objašnjava, za "Novosti", da je do ove situacije došlo, zato što je supruga preminulog vlasnika firme odustala od daljeg finansiranja projekta, pa samim tim i otplate kredita kod AIK banke, i to u trenutku kada su, ističe, stigli do samog kraja što se tiče dozvola. Zato se sve priprema za prodaju tog savremenog postrojenja, u koji je dosad uloženo oko 1,7 miliona evra.

- Slovenačka firma "MBM energija", koja ima MHE po Srbiji, Makedoniji i Sloveniji, zainteresovana je da kupi naše postrojenje, ali tek kada budu dobijene sve saglasnosti za rad - kaže Koci. - Ostalo je još samo da nam Opština Bela Crkva odobri tehnički prijem i da upotrebnu dozvolu, na osnovu čega će nam Direkcija za vode Srbije izdati vodnu dozvolu. Očekujem da će to biti završeno u roku, koji nam je dao Privredni sud.

Naš sagovornik tvrdi i da su nedavno dobili neophodnu saglasnost Ministarstva vodoprivrede Rumunije, kao dela Međudržavne hidrotehničke komisije koja upravlja zajedničkim vodama, da za pokretanje turbina koriste i vodu iz obližnje reke Nere, s obzirom na to da Jaruga za to nema dovoljno kapaciteta. To podrazumeva da se dva vodotoka spoje kanalom, čemu se, međutim, oštro protive ekolozi.

Ljupče Koci

- Tim vodozhvatom bi 10 kilometara Nere u Srbiji presušilo, jer je reka većim delom godine na biološkom minimumu. Takođe, investitor za to nema saglasnost Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, jer je predviđeno da se kanal kopa u zaštićenom području PIO "Karaš-Nera" - ukazuje Milan Belobabić iz udruženja "Aurora".

Ekolozi apeluju na lokalnu samoupravu da tom objektu ne da upotrebnu dozvolu, kako bi zaštitili jedinu ravničarsku reku sa planinskim karakterom u zemlji.

Privredni sud u Pančevu uskoro će pokrenuti postupak, Foto Z. Jovanović



EKOLOŠKA ENERGIJA

KAPACITET vojvođanske MHE, koja je u potpunosti izgrađena i opremljena još prošle godine, je 165 kilovata. Koci kaže da je to dovoljno struje da pokrije rad jedne fabrike i javne rasvete u celoj opštini Bela Crkva. S druge strane, ekolozi smatraju da je to malo "ekološke" struje za štetu koja se nanosi prirodi.