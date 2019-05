Lj. PRERADOVIĆ | 20. maj 2019. 08:20 | Komentara: 0

NOVOSAĐANI će ubuduće plaćati utvrđene iznose za tekuće održavanje zgrada i održavanje zajedničkih prostorija. Mada su i do sada u dogovoru sa Stambenim zajednicama izdvajali novac za ove namene, odlukom Skupštine grada, propisane su minimalne visine ovih naknada. Skupština stambene zajednice ne može da propiše niži iznos od navedenog u ovoj odluci.

Po toj odluci, za tekuće održavanje za stan ili poslovni prostor u zgradi sa liftom plaćaće 422 dinara mesečno, za stan ili lokal u zgradi koja nema lift 324 dinara. Vlasnici garaža tekuće održavanje plaćati 195 dinara, a garažni boksovi i mesta u zajedničkoj garaži će koštati 130 dinara. Za samostalne delove zgrade, odnosno prostorije sa tehničkim uređajima, transformatorske stanice i sklonište, mesečni iznos je 195 dinara.

- Troškovi svakog stana za investiciono održavanje se, naime, obračunavaju drugačije, po kvadratnom metru stana - navodi se u skupštinskoj odluci. - Ukoliko zgrada nema lift i starosti je do 10 godina, mesečno se izdvaja 2,80 dinara po kvadratnom metru stana, dok stanari u zgradama starosti između 10 i 20 godina plaćaju 4,20 dinara po kvadratu. Za stanove starosti između 20 i 30 godina taj iznos je 5,60 dinara a u zgradama starijim od 30 godina - sedam dinara.

Ukoliko zgrada ima lift i stara je do deset godina, minimalno za investiciono održavanje zajedničkih delova zgrade svaki stan će izdvajati 3,60 dinara po kvadratnom metru. Za stanove u zgradama starosti od deset do 20 godina ta cena je 5,50 dinara po kvadratu, a za one starosti od 20 do 30 godina 7,30 dinara, dok je za stanove starosti od 30 godina iznos 9,10 dinara po kvadratnom metru.

Pročitajte još: Novi Sad: Bez prinudnih upravnika

Za investiciono održavanje garaže kao posebnog dela zgrade, starosti do 10 godina, vlasnici će po kvadratnom metru morati da plate 1,70 dinara, ako je starosti od 10 do 20 godina, onda je cena 2,50 dinara po kvadratu, za one starosti od 20 do 30 godina cena je 3,40 dinara i za starosti od 30 godina - 4,20 dinara.

USKLAĐIVANjE

MINIMALNA visina iznosa o tekućem održavanju zgrada i iznosa na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade, usklađuje se godišnje sa visinom prosečne neto zarade u Novom Sadu za prethodnu godinu prema podacima Republičkog zavoda za statistiku.