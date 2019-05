G. Ć. | 19. maj 2019. 19:55 | Komentara: 0

KRALjEVO - Na društvenim mrežama osvanuo je video snimak na kome se vidi kako ulični violinista Danilo Anđelković, poznat po tome što svira na trgovima u gradovima širom Srbije, na šetalištu ispred nekadašnje „Robne kuće“ u centru Kraljeva, šutira torbu za prikupljanje novca dečaku romske nacionalnosti koji je nedaleko od njega takođe svirao i pevao.Ovaj incident, kako saznajemo, dogodio se ovog vikenda, a na kratkom snimku se vidi kako Anđelković svirajući prilazi dečaku koji sedi ispred izloga i šutira mu torbu u kojoj mališan skuplja novac od prolaznika.Ovim povodom na svom „fejsbuk“ profilu oglasio se i Anđelković, potvrđujući da se on nalazi na snimku incidenta.- Jeste, na žalost, ja sam. Svirao sam tu oko pola sata kada je došao čovek Rom sa dečakom. Biciklom su doneli i istovarili harmoniku i bubanj. To znači da planiraju da sviraju na istom mestu gde sam i ja bio. Ignorisao bih to iako je konotacija bila veoma gruba i drska. Dečak je bicikl prislonio uz drvo na pola metra od moje opreme na sredini ulice, tako da delimično zaklanja prolaz ljudima koji mi prilaze. Zamolio sam ga da preparkira bicikl, na šta je dečak protestovao i tek nakon nekoliko ponovljenih zahteva malo ga pomerio – napisao je na svom profilu Anđelković koji već desetak godina novac zarađuje svirajući na ulici i na trgovima.- Potom sam se obratio njegovom ocu i objasnio mu da sam skoro došao i da bih svirao dva sata. Na to mi je odgovorio nešto kao da to ne dolazi u obzir i „Nemamo mi ništa sa tobom, ti radi tvoje, a mi ćemo naše“.Violinista navodi i da je bio veoma uznemiren, a posebno ga je pogađalo to što praktično nema nikakav način da njihovu nameru osujeti.

- Nastavio sam da sviram, a njih je jedno vreme zadržalo to što su videli koliko ljudi mi prilazi i okuplja se slušajući moju muziku. Otac je nekuda otišap ostavljajući dečaka koji je glasno rekao da i ja čujem kako će on sada da svira i da ne dolazi u obzir da više čekaju na mene – napisao je Anđelković. - Uskoro je počeo da udara u bubanj i peva. Na to sam mu posle nekoliko minuta prišao, šutnuo praznu torbu i uhvativši ga za potiljak povukao malo u stranu.Na svom profilu Danilo dodaje da se kasnije otac vratio i izgrdio dečaka što je počinjao da svira, a njega što je napao dete.- Dogovorili smo se da ću svirati još sat vremena, ali sam i pre završio jer sam bio potresen. Inače volim Rome, baš veče pre toga sam na istom mestu zaustavio jednog sa decom na teretnom biciklu da bih se slikao sa njima jer su mi simpatični – napisao je Danilo Anđelković nakon nesvakidašnjeg incidenta u centru grada na Ibru.