Trstenik, zajedno sa državom, dodaje Ćirić, u danima koji slede gradi novu nove mostove i budućnost, ali ne zaboravlja. Stari čelični most izgrađen je davne 1899.godine, ali nije preživelo stogodišnjicu. Tokom Prvog svetskog rata minirala ga je srpska vojska 1915.godine, sedam godina kasnije krenulo se sa rekonstrukcijom, a 1987.godine je detaljno popravljen.







- Pohodom na našu zemlju,na njene duhovne, materijalne i kulturne vrednosti, napadom na ljudsko dostojanstvo i živote naših građana, hteli su da nam unište sve-kaže Miodrag Nedeljković, predsednik opštinskog odbora Saveza boraca.







-Tokom 78 dana koliko su trajali napadi NATO alijanse porušene su mnoge škole, bolnice, mostovi. Načinjena je ogromna šteta, a ono što su nam uzeli, životi naše dece, naših vojnika i sugrađana ne može niko da plati, ni da vrati.









U znak sećanja na žrtve bombardovanja, ali i na 17 Trsteničana koji su dali svoje živote braneći zemlju, danas su predstavnici opštine, Saveta boraca, porodice palih boraca,porodice nastradalih na mostu,političkih stranaka, položili cveće na spomenik kod mosta.











Trstenički đaci i članovi Amaterskog pozorišta kazivali su stihove. Po tradiciji, nagrađeni su pobednici književne smotre “Starom mostu s ljubavlju” Književnog kluba “Moravski tokovi”.





TRSTENIK - NE zaboravljaju Trsteničani 30.april,1999.godine, kada im je srušen stari most preko Zapadne Morave, dan kada su tačno u 14,15 zauvek izgubili svoje sugrađane, Nadeždu Petričković (44) i Dejana Đorđevića (40). Od snažnog udara projektila nastradale su mnoge kuće i zgrade u opštini i oštećeni hram Svete Trojice i crkveni zvonik,odakle su se i danas čula zvona.Zvonila su za svim nevinim civilima stradalim u NATO bombardovanju zemlje. Mimohodom, bez reči,preko obnovljenog mosta i spuštanjem venaca u reku, Trsteničani su obeležili tužnu godišnjicu.- Tačno 20 godina je prošlo od događaja koji je obeležio istoriju Trstenika,kada je naš stari čelični most srušen i sa sobom poveo Nadeždu i Dejana-ističe Aleksandar Ćirić, predsednik opštine Trstenik - Zločin koji se tada desio obeležio je i naredne godine. Čuvamo sećanje i na stari most i na živote naših sugrađana kojih više nema. Svaki zločin treba da snosi posledice i sigurno će jednoga dana i počinioci odgovarati. Trudićemo se da do tada sačuvamo sećanja, da naredne generacije znaju šta se tada dogodilo.Od NATO projektila, međutim, nije mu bilo spasa.